У США на авіашоу загинув водій вантажівки з реактивними двигунами (відео) [ Редагувати ]
Під час авіашоу в американському штаті Мічиган загинув водій вантажівки з реактивними двигунами Shockwave Jet Truck. Про це повідомляє The Washington Post.
Аварія сталася під час перегонів вантажівки з винищувачами. Поліція підтвердила загибель водія вантажівки. Вибух на відео є частиною авіашоу, він не став причиною вибуху. Ще до цього спалахнула задня частина вантажівки.
Організатори авіашоу скасували частину вистави. Поліція розслідує інцидент.
Нагадаємо, що в Італії глядачі авіашоу зняли на відео смерть пілота.
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