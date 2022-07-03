Під час авіашоу в американському штаті Мічиган загинув водій вантажівки з реактивними двигунами Shockwave Jet Truck. Про це повідомляє The Washington Post.

Аварія сталася під час перегонів вантажівки з винищувачами. Поліція підтвердила загибель водія вантажівки. Вибух на відео є частиною авіашоу, він не став причиною вибуху. Ще до цього спалахнула задня частина вантажівки.

Організатори авіашоу скасували частину вистави. Поліція розслідує інцидент.

Нагадаємо, що в Італії глядачі авіашоу зняли на відео смерть пілота.