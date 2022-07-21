"Укрзалізниця" та одна із найбільших нафтопереробних компаній Східної Європи PKN Orlen (Польща) домовились про поставки дизпалива для потреб української економіки. Про це повідомило Міністерства інфраструктури.

Розв’язати проблему нестачі пального виключно силами бізнесу дуже складно, заявив міністр Олександр Кубраков.

Урядовою командою було прийнято рішення про залучення на український ринок великих нафтових компаній та підписання з ними прямих довгострокових договорів. АТ "Укрзалізниця" була визначена державним імпортером палива для потреб економіки.

На сьогодні вже є домовленості про довгострокову співпрацю з польською компанією PKN Orlen, однією з найбільших нафтопереробних компаній в Східній Європі... Таким чином, ми розраховуємо не тільки на покращення ситуації з нестачею, але й зменшення ціни дизелю на АЗС.