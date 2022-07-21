"Укрзалізниця" домовилась з поляками про поставки дизпалива в Україну [ Редагувати ]
"Укрзалізниця" та одна із найбільших нафтопереробних компаній Східної Європи PKN Orlen (Польща) домовились про поставки дизпалива для потреб української економіки. Про це повідомило Міністерства інфраструктури.
Розв’язати проблему нестачі пального виключно силами бізнесу дуже складно, заявив міністр Олександр Кубраков.
Урядовою командою було прийнято рішення про залучення на український ринок великих нафтових компаній та підписання з ними прямих довгострокових договорів. АТ "Укрзалізниця" була визначена державним імпортером палива для потреб економіки.
На сьогодні вже є домовленості про довгострокову співпрацю з польською компанією PKN Orlen, однією з найбільших нафтопереробних компаній в Східній Європі... Таким чином, ми розраховуємо не тільки на покращення ситуації з нестачею, але й зменшення ціни дизелю на АЗС.
Для подолання паливної кризи в Україні у травні Міністерство інфраструктури України та Міністерство інфраструктури Польщі домовилися про скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення палива.
Нагадаємо, що українські мережі АЗС скасували обмеження на продаж пального.
по темі
Автогаз і дизельне паливо подешевшали
Наразі ситуація з пальним стабілізується
У Польщі почали приймати заявки від українців на отримання фінансової допомоги
З 15 липня на автозаправних станціях мереж UPG і KLO відпускатимуть пальне без жодних обмежень. Про це повідомили пресслужби компаній
15 липня на українському роздрібному ринку пального ціни на АЗС продовжують падіння