Держдеп США називає "гідним жалю розвитком подій" рішення росії вийти з програми експлуатації Міжнародної космічної станції. Нагадаю, москва встановила для себе дедлайн - 2024 рік, після якого самоусунеться від співробітництва із Європою та США в рамках проєкту МКС.

Як це сприйняли у Сполучених штатах - розкаже із Вашингтона Дмитро Анопченко.

Це рішення так багато обговорюють тут, у Вашингтоні, тому що москва пішла на демарш. Про жодні наміри покинути проєкт - партнерів з НАСА не повідомляла, офіційно - не поставила американців навіть до відома, вони про все дізналися з новин. Саме тому ситуація схвилювала місцеву пресу, а чиновники - що у Радбезі, що у Держдепі, що у Білому домі, - терміново виступили із роз'ясненнями. Що сказали - розповім просто зараз.

Від стратегічного координатора Радбезу США Джона Кірбі почули - США "вивчають варіанти дій, щоб мінімізувати наслідки для Міжнародної космічної станції". Чому лише "вивчають" - так це тому, що за словами речника, у Радбезі дізналися про все з публічних коментарів, москва офіційно не повідомляла Сполучені Штати про жодний намір вийти з програми. І штатам тепер треба терміново починати переговори з іншими партнерами - для того, щоб забезпечити роботу станції на майбутнє, а головне - забезпечити безпеку своїх астронавтів, які зараз на борту. Бо 2024 рік далеко, але хто знає - як вже від завтра російські космонавти поводитимуться зі своїми колегами зі штатів.

Є комент від Держдепу, саме там це все назвали "розвитком подій, що викликає жаль"… Шкода, звісно ж, не москви, а тієї наукової роботи, яка проводилася на станції й була "зав'язана" на спільне її використання. Послухайте, що кажуть у Держдепі.

Нед Прайс, речник Державного департаменту США:

Наскільки я розумію, для нас це стало сюрпризом - ті публічні заяви, які з'явились. Я не знаю про жодні дискусії, які відбувалися б до цього. Треба ще з'ясовувати із НАСА.

Те саме здивування й у Білому домі, адже попри все загострення між Вашингтоном і москвою, є міжнародні домовленості щодо космосу, і росія мала б провести консультації чи хоча б попередити, а не ставити перед фактом. І ось що каже речниця адміністрації, послухайте.

Карін Жан-П'єр, речниця Білого дому:

Російська влада формально Штати не повідомила про свої наміри покинути МКС. Ми бачили лише їхні коментарі, лише репортажі. Вивчаємо опції, як зменшити потенційний ефект від цього. Ну і залишаємося відданими співробітництву із партнерами.

Чому б, здавалося, штатам - з їх-то високими технологіями, - шкодувати, що з проєкту йде росія? Ілон Маск, наприклад, - так і зовсім написав - мовляв, "бон вояж", "щасливої дороги". Але тут є кілька моментів.

НАСА списувати МКС зовсім не збиралася - щобільше, має затверджений перспективний план використання космічної станції щонайменше до кінця 2030 року. І якщо москва її покине - і бюджет був розрахований так, що росія теж дає свою частку, і експлуатація станції передбачає певну кількість людей, змін, зусиль… Тому перші коментарі, які з'явилися від експертів із космонавтики (а офіційної реакції НАСА поки немає, вони якраз вивчають наслідки) - що без участі росії (як би, можливо всім і не хотілося цього позбутися) до кінця десятиліття МКС на орбіті не протримати. Водночас з'явилася ще одна версія, що москва таким чином просто шантажує Захід.

В інтерв'ю New York Times радник з питань космосу в адміністрації Барака Обами Філ Ларсон сказав - дослівно - "росіяни можуть блефувати. А потім - переглянути своє рішення". І на користь цієї версії якраз і свідчить весь розвиток подій. Мовляв, "офіційно нічого не казали? Ні. Попереджень нікому не надсилали? Теж ні. А що ви там в новинах бачили - так мало що в новинах показують…". На тиск, санкції й рестрикції росія часто відповідає не напряму, не дзеркально, а іншими методами. То ж не виключено, що всі ці гучні заяви - лише спроба тиску. Тому, власне, і коментарі із Вашингтона поки такі обережні.