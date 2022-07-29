Україна знайде і покарає всіх російських військових, які причетні до тортур і каліцтв українських військовополонених. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Російські пропагандисти із захватом показали, як група російських нелюдів нівечила полоненого. Все, що треба розуміти світу: Росія - країна людожерів, які насолоджуються тортурами та вбивствами. Але туман війни не допоможе уникнути кари катам. Всіх ідентифікуємо. Кожного дістанемо.

28 липня у мережі з'явилися кадри, на яких російський військовий каструє зв'язаного українського військовополоненого. Жахлива відео стало вірусним у соцмережах, зокрема на популярній у США платформі Reddit. У коментарях Росію вже порівнюють із терористами ІДІЛ.

Покидька, який калічить українців, уже ідентифіковано, за його голову оголосили нагороду.

Можливо, щоб приховати злочини катів у формі, Росія 29 липня заявила про обстріл ізолятора в Оленівці та загибель 53 українських військовополонених.