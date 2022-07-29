На Запоріжжі окупанти щодня завдають нових ударів. Російські снаряди знищують інфраструктуру, будинки, сільгосптехніку та врожай. Три місяці потерпають від атак російських терористичних військ українці у Новоолександрівській громаді. І хоча половина місцевих евакуювалися, сотні людей досі живіть фактично на фронті. Яке воно, життя на лінію вогню? Інна Гогой бачила.

Це сільгосппідприємство в одному із сіл Новоолександрівської громади. Вже кілька днів поспіль його працівники ліквідовують наслідки російського обстрілу. Владислав у побитому ракетами ангарі працює з восьмої ранку. Вишуковує у купі ріпаку скляні уламки, що розлетілися по всьому приміщенню. Каже, робота копітка, і навіть небезпечна.

Владислав, працівник сільгосппідприємства:

Не стільки тяжко, а скільки опасно, що можна і руки порозрізать, і ноги.

Аграрії кажуть, внаслідок обстрілу в ангарі повибивало вікна та пошкодило дах. Через дірки у покрівлі ще й дощі підмочили врожай.

Василь, керівник сільгосппідприємства:

Те, що підтекло, те сєйчас надо сушить і, мабуть, ми його все і не висушим. Тим паче у нас лежало 30 тон сємєнного ріпаку на насіння лежали, яке ми осєнню повинні сіять і в нас воно все практично ушло.

Інший ангар із ріпаком, пшеницею та кукурудзою зруйнуване вщент. Відновити його вже не можливо, розповідають на підприємстві. Чималу вирву, що утворилась тут після прильоту, вже засипали. Зараз перебирають та просіюють зерно.

Села громади окупанти обстрілюють із березня, підступно завдають удару вночі. Внаслідок чергового прильоту поблизу будинку пані Галини теж утворилася кілька метрова вирва. В хаті пошкодило вікна та двері, стіни вкрилися тріщинами. А літньої кухні у жінки тепер взагалі немає.

Галина, жителька Новоолександрівської громади:

Тут пожежі не було. А оце все повалялося, вся криша пішла, все пішло. Це було у нас, ну так сказать, літня кухня попрощє, а то таке, як кладовка була все туди складала де, що було.

Від рашистських снарядів постраждав і центр культури. Швидко залатати дах та вікна допомоги місцеві жителі.

Лариса, завідувачка центру культури і дозвілля:

Люди у нас молодці, через 15 хвилин усі уже зібралися після оголошення, що допомоги і ми зразу перекрили, тому що ми бачили, що по погодних умовах буде дощ і люди дуже боялися, що ми оце не збережем приміщення.

Внаслідок обстрілів половина громади на кілька днів залишилася без газу. Також бувають перебої з інтернетом та електрикою, каже голова.

Олександр Корнієнко, голова Новоолександрівської громади:

Страждає, в принципі, це у нас інфраструктура, лінія електропередач, пошкодження йде, необхідно проводити аварійні роботи, але ви самі розумієте, під обстрілами аварійна служба виїжджати не може.

Тому пошкоджені мережі ремонтники латають, коли обстріли стихають. За словами голови, нині у громаді лишилася половина жителів. Решта - заради безпеки виїхали.