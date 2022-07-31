Соцвиплати в окупації: як отримати кошти? [ Редагувати ]
Соцвиплати в окупації. В уряді працюють над механізмом, який дозволить українцям на тимчасово окупованих територіях відкривати картки онлайн. Бо доставити туди гроші людям - вкрай складно. У Мінсоцполітики вивчають ризики. І переконують - усі виплати фінансують вчасно.
Де зберігаються гроші українців, які фізично не можуть отримати пенсію? На яку соцдопомогу можуть розраховувати переселенці? Та як не потрапити у пастки шахраїв. Відповіді шукала Анна Каменєва.
Тиск на людей. Щоб шли работали на шахту. Грабят, вывозят зерно, обворовывают школы.
Таку реальність принесли "асвбадітєлі" в одне із тимчасово окупованих сіл на Запоріжжі.
Любов - змогла вирватися з окупації.
Выезжали, очень важко было, людей много уезжает.
У селі, каже жінка, ціни злетіли на все. Банкомат не працює. Зняти отриману на картку пенсію нереально. Єдиний варіант - платити комісію за переведення коштів в готівку. А це 10, а то й 20 відсотків від суми.
Любов, переселенка:
Получается 200 гривен, наверное, если я, но это же все равно гроши для меня, для пенсионерки. Так, что я себе куска мяса не куплю, мне очень много надо на лекарства, а лекарства тоже очень дорогие. Виїхали, бо вже нема сил на це все дивиться, нерви не видержують, ракети літають над головами. Дітям сказали, в руську школу йти мої внуки проти цього всього.
Інша пенсіонерка - теж Любов - приїхала із Херсонщини три дні тому. Було єдине бажання - втекти від "руськага міра".
Любов, переселенка:
Дом залишили, картошку викапали, в погріб всю склали, хазяйство розпродали, за те, ми і живемо, що хазяйство продали, та тяжко конечно все оставлять. Своімі трудами все нажили і все бросить і поїхать конечно дуже важко...
Що з пенсією - жінка не знає. Хоч і має банківську картку, повідомлень про виплати не отримувала. Бо в області не працюють українські мобільні оператори.
Любов, переселенка з Херсонської області:
Виплати, у мене кнопочний телефон, я нічого не знаю чи пенсія приходить, чи не, зв'язку у нас вообщє немає, а коли появиться, дочки ходять шукають той інтернет, щоб щось узнать, так, що нічого не знаю даже.
Про пенсію жінка дізнаватиметься пізніше, коли оговтається. В міністерві заспокоюють - усі соцвиплати українцям - перерахували вчасно. В кого банківська картка - на рахунок. Хто отримував через "Укрпошту" - гроші на збереженні.
Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики України:
В тих територіях, де "Укрпошта" не має можливості проводити виплату відповідну і доставку пенсій, ці кошти спрямовуються до ощадбанку, який відкриває рахунки для таких людей і людина може в будь-який момент звернутися.
Та для цього треба виїхати з окупації. І отримати від держави ще й грошову допомогу. Це стосується усіх переселенців, не лише пенсіонерів. Для цього треба отримати статус внутрішньопереміщеної особи - в ЦНАПі чи відділі соцзахисту або через застосунок "Дія". Виплати вже отримало понад три мільйони українців. Та є ті, кому гроші ще не прийшли. Тому в уряді невдовзі планують дещо змінити правила.
Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики України:
Людям, у яких документи умовно зависли в "Дії", дає можливість звернутися фізично з підтвердженням і отримати відповідні виплати, з моменту коли вони подавали відповідну заявку.
Всі, хто отримав статус внутрішньо переміщеної особи, можуть отримати по дві тисячі гривень на дорослого, три тисячі - на кожну дитину або людину з інвалідністю. Кошти нараховуватимуть автоматично - на банківську картку, вказану під час оформлення статусу ВПО.
Проте платять не всім. Тим, у кого житло зруйноване або непридатне для життя. І при цьому вони подали заявку в застосунку чи на порталі "Дія". Тим, хто виїхав з місць, де ведуться активні бойові дії або з тимчасово окупованих територій. Щомісяця список таких регіонів - оновлюється.
Нині у переліку певні громади восьми областей - Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Сумської та Харківської. З повним переліком можна ознайомитися на сайті Мінреінтеграції.
Анна Каменєва, кореспондентка:
Переселенцям грошима допомагають і міжнародні організації. Є офіційний ресурс Мінсоцполітики - "Є-допомога Гов Юей", де можна самостійно подати заявку на отримання такої грошової допомоги. Утім будьте обережні - шахраї полюють на банківські картки, обіцяючи соцвиплати. Одна з останніх історій - обіцяли нібито гроші від Червоного хреста.
Були смс-повідомлення, а також з'явились телеграм-боти про виплати від Червоного хреста. Там навіть є чат-підтримка, де можна поспілкуватись з шахраями.
Такі фейкові повідомлення шахраї можуть розсилати від імені будь-яких організацій, переконують в Держспецзв'язку. Тож радять перевіряти ресурси й довіряти офіційним джерелам.
Євгенія Волівник, керівниця Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України Cert-ua:
Це можуть бути офіційні сторінки держорганів чи міністерв в соціальних мережах. Скоріш за все вони матимуть синю галочку верифікації. Та на офіційних вебсайтах держаних органів. Доменні назви цих вебсайтів закінчується на "гов.юа".
Якщо є хоч найменша підозра, що повідомлення фейкове - свої дані не залишайте.
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