Цей район, швидше за все, доведеться зносити

І якщо жителів Донеччини зараз терміново евакуюють, то до Харкова, який майже щодня під обстрілами - люди повертаються. Повертаються навіть у ті райони, в яких не вціліла жодна багатоповерхівка. І хоча влада, звітує, що жити там неможливо, особливо на Салтівці, бо там все треба зносити будувати заново. Місцеві все одно налагоджують побут.

Як живуть і виживають? Бачили мої колеги.

Тут безлюдно і порожньо. Будинки зіяють чорними дирами вигорілих вікон. Північна Салтівка - це крайній район. Рукою подати до окружної. Одразу за якою стояли російські гради, і впритул розстрілювали гарматами житлові будинки. Тут досі чути далекі вибухи. У часи відносної тиші люди намагаються забрати зі своїх помешкань вціліле.

Жили на девятом этаже. У нас не сгорела квартира. 9-й и 8-й не сгорели. Там кое-что еще есть.

Тут у величезну воронку біля під'їзду - вже скидують сміття.

Оце якраз попало каналізація, люк канализационный, і тут каналізація пошла.

Ці чоловіки намагаються самотужки дістати рештки снаряду, що стирчить з землі.

Его там разворотило. Он там развернулся и теперь держится. Его расшатывать надо, влево, вправо, вверх, вниз. - Дьоргає. - Ну да, оно. Шо, за лопатой?

У місцевій гімназії вчителі просто неба готуються до нового навчального року. Заповнюють журнали.

Заканчивается когда 23 февраля было. Да, вот последнее.

І ось так зустрічають батьків з дітьми. Кажуть, з кожного класу в місті лишилося не більше 3-4 учнів.

Втім, у деяких підвалах і досі живуть люди. Самі провели світло, встановили ліжка й столи. І навіть ось такий офісний куточок.

Наталія на імпровізованій кухні готує обід на всіх.

Наталія, жителька Північної Салтівки:

Нас семь человек здесь. Сегодня был гречневый суп. Греночки вот буду делать. С утра была молочная каша. Продукты. Привозят нам волонтеры, картошку, лук там. Всякие баночки, крупы. И привозят готовую еду.

Пані Галина - сидить біля входу до свого будинку. Їй 75. У під'їзді вона лишилася одна. Сидить у дверях, щоб на випадок повітряної тривоги одразу сховатися за стіну.

Ракета упала и разбила три окна, … все это, все разбито. Люстра, стекла, шифоньер. Даже в ванной оторвало дверь. Все разбито. Ну мне волонтеры цепочку сделали. В тамбуре, чтоб я закрывалась.

Та попри все жінка каже, життя налагоджується. Вже дали світло. Поліцейські привозять воду. Волонтери - їжу - їй та її двом кішкам.

Мне лишь бы лекарство было. И вода. Воды мне навезли. Техническая тут рядом в подвале. Чтоб мне помыться, там, я протираюсь. А с родника привозит то полиция, до кого не обра… очень хорошие все люди (плаче) И были волонтеры, помогали. Все хорошо. Все хорошо, только я перепугана. Палка упадет, и я от так вот. Ну одна, не к кому помощи.

Антоніна тимчасово виїжджала з району - та вже повернулася.

Антоніна, мешканка Північної Салтівки:

Ой, то й уехала, потому что в подвале, як то кажуть, не жизнь там. Труби обвернуті стекловатою, воно все отуда, кхе кхе. Февраль, март прожили. І 29 марта в мене муж, він сердечник був і помер. Ну і всьо. А 7 апреля я уїхала до сестрички. Хоч, думаю, трошки отойду. Страшно, страшно було, і похоронить нельзя було під'їхать...

У дворі - видно машину комунальників. Хоч будинки і понівечені, та до опалювального сезону все ж готуються.

Володимир слюсар КП "Харківські теплові мережі":

Горячей воды нет. Но восстанавливаем. Да, постепенно восстанавливаем. Там, где жилые дома повреждены меньше, вот, делаем подводки, и восстанавливаем.

Втім цей район, швидше за все, доведеться зносити.

Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації:

Що стосується Салтівки і Північної Салтівки, то цей мікрорайон один з найбільших в Європі. Ті руйнування, які ви там бачили не дозволять їх відновлювати в тому вигляді, в якому вони є. Цей мікрорайон має бути повністю перебудований.

Та поки є куди, люди потроху повертаються. Бо вдома - завжди краще.