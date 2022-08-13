Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що країна-агресор росія почала війну проти України ще в 2014 році з моменту захоплення Криму. За його словами, очевидно, що ця війна повинна закінчитися звільненням окупованого півострова. Про це повідомляється його Twitter-аккаунт.

Крім звільнення Криму, за словами Подоляка, війна повинна закінчитися покаранням ініціаторів так званої "спеціальної військової операції".