Чим має закінчитися війна в Україні: у президета дали відповідь [ Редагувати ]
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що країна-агресор росія почала війну проти України ще в 2014 році з моменту захоплення Криму. За його словами, очевидно, що ця війна повинна закінчитися звільненням окупованого півострова. Про це повідомляється його Twitter-аккаунт.
Крім звільнення Криму, за словами Подоляка, війна повинна закінчитися покаранням ініціаторів так званої "спеціальної військової операції".
росія почала війну проти України і миру в 2014 році з нахабного захоплення Криму. Очевидно, що ця війна повинна закінчитися звільненням Криму. А також юридичним покаранням ініціаторів "СВО", поіменно записаних у протоколі радбезу росії від 21 лютого. Все інше буде ходінням по колу.
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