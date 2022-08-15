У понеділок, 15 серпня, в обмінних пунктах України курс долара у продажу знизився на 15 копійок до 39,90 гривень за долар. Про це свідчать дані моніторингу ринку.

Курс євро знизився на 5 копійок до 40,90 гривень за євро, курс злотого знизився на 10 копійок до 8,70 гривень за злотий.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

купівля - 39,00 грн (39,10 - 12 серпня)

продаж - 39,90 грн (40,05 - 12 серпня) за долар.

Середній курс євро становить:

купівля - 39,60 грн (38,70 - 12 серпня),

продаж - 40,90 грн (40,95 - 12 серпня) за євро.

Середній курс злотого становить:

купівля - 8,10 грн (8,10 - 12 серпня),

продаж - 8,70 грн (8,80 - 12 серпня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 15 серпня становить 37,5943 гривень за євро (-0,1573 гривень).