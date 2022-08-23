Символ свободи та боротьби за незалежність. Так описують синьо-жовтий стяг українці. Трансформація цього національного атрибута тривала не одне століття. Від одноколірного полотна часів Київської Русі до сучасного двоколору.

Хто воював за волю під синьо-жовтим стягом? Та який український прапор уже став реліквією? Дивіться у матеріалі Карини Вакарєвої.

Карина Вакарєва, кореспондентка:

Ось вони - кольори свободи. А ще єдності та незламності. Під цими барвами Україна утвердилась як суверенна держава. Втім, синьо-жовтий прапор має глибоке історичне коріння та підіймався ще задовго до проголошення незалежності.

Синьо-жовте поєднання - одне із найдавніших в національних прапорах.

Олександр Алфьоров, історик:

Жовтий та синій колір використовувалися ще в часи Київської Русі. 1000 років тому. Але поєднання цих двох кольорів на одному полотнищі - це, очевидно, час середини 13 сторіччя.

Тоді ж синій та жовтий зустрілися на гербі Львова, який місту подарував Данило Галицький. Жовтий лев на блакитному тлі опинився невипадково. У ті часи синій колір символізував велич та розкіш, які так любив король Данило. Прапори запорізьких козаків теж часто мали блакитні та золоті відтінки. А художник Ілля Рєпін на своїй картині "Запорожці пишуть листа турецькому султану" навіть приховав на списах синьо-жовті знамена. Після лютневої революції 1917-го, вперше українські синьо-жовті стяги з'явилися у Києві, Одесі та Харкові. З цим прапором йшли у бій юнаки під Крутами, воювали - Українська галицька армія та Карпатська Україна.

Олександр Алфьоров, історик:

У "совєцький" час можна було потрапити в ув'язнення за те, що ти демонструєш український прапор. Від двох років.

Але справжніх патріотів це не зупиняло. Яскравий випадок трапився на Олімпіаді 76-го. Під час футбольного півфіналу між командами Німеччини та СРСР - Данило Мигаль, українець із Канади, вибіг на поле із синьо-жовтим стягом, танцюючи гопака. Акція тривала 15 секунд. Тоді чи не вперше світ побачив український прапор.

Іван Заєць, народний депутат Верховної Ради України I-IV та VI скликань:

Він завжди десь з'являвся. Тому що люди розуміли, що символи мають велику силу. Вони просто так не виникають, вони вбирають в себе історію.

Івана Зайця називають одним із "батьків-засновників" суверенної України. У переддень 31-ої річниці проголошення Незалежності ми зустрілися з екснардепом, щоб згадати той історичний день.

Іван Заєць, народний депутат Верховної Ради України I-IV та VI скликань:

Це було 24 серпня 1991 року. Від самого ранку біля Верховної Ради перебували десятки тисяч людей. І ці люди тримали в руках величезну кількість малих прапорів. Але був один дуже великий, який розгорнули перед входом у Верховну Раду.

Пізніше, після ухвалення Акту про незалежність, його занесуть до сесійної зали.

Сформувалася така колона - зліва від мене В'ячеслав Чорновіл, я - справа. За мною Поровський, Влох і ми заходимо до зали.

Офіційно ж затвердили синьо-жовтий стяг 28 січня 92-го року. Пізніше під ним відбудеться три революції нового часу. А нині українці боронять державу від агресорки-росії.

Барви українського прапора стали символом нескореності. Синьо-жовті стяги під оплески підіймають на футбольних полях.

У самому серці Нью-Йорку!

Та на концертах світових селебрітіз.

Українські прапори набули популярності у світі. У штаті Огайо кількість проданих стягів б'є рекорди.

Арті Шаллер, підприємець:

Я прокинувся в понеділок вранці від нового замовлення на 100 українських прапорів. А до вечора вівторка кількість заявок на синьо-жовтий прапор зросла до 500.

А це - щорічна кінопремія "Оскар". Актор Майкл Дуглас прийшов на церемонію з хустинкою - з синім та жовтим.

Майкл Дуглас, актор, кінопродюсер:

Це кольори українського прапора. Нам усім потрібно цінувати демократію. Я так пишаюся народом в цій країні.

Навіть птахи налаштовані патріотично.

Боротьба українців за волю полонила серця мільйонів. Ось нацгвардійці підіймають синьо-жовтий стяг над тимчасово окупованим Святогірськом. А це вже легендарне звільнення Зміїного. На прапорі військові пишуть пам'ятку для русского корабля. Тим часом, по іншу сторону океану, підлітки з Чикаго викладають мозаїку у вигляді нашого стягу з п'яти тисяч коробок від пластівців. Вони побили світовий рекорд, а крім цього - зібрали 15 тисяч доларів допомоги для України.

Карина Вакарєва, кореспондентка:

У 14-му році символом боротьби за Україну став Донецький аеропорт. А його захисників назвали "кіборгами". У 2022-му цим символом стали "Люди зі сталі", які до останнього боронили свій бойовий рубіж на маріупольському комбінаті "Азовсталь". Цей український стяг вдалося врятувати буквально із пекла. Його не залишили на поталу ворогу, а вивезли з "Азовсталі" разом із пораненими воїнами. Доторкаючись до нього, відчуваєш біль та гордість. Нині це, посічене ворожими снарядами, знамено - справжній символ стійкості наших героїв.

Директор музею, у якому нині перебуває реліквія, делікатно демонструє нам експонат. Та розповідає його шлях до столиці.

Юрій Савчук, директор Національного музею історії України у Другій світовій війні:

Це прапор, який був врятований Головним управлінням розвідки. (викладає прапор з коробки, дуже обережно це робить) ви бачите прикипілим фрагмент чи осколок, чи уламок російської зброї. Це чи не останній державний прапор, який там перебував до останніх хвилин нашої боротьби.

Символ боротьби та перемоги. Саме так характеризують українці національний стяг.

Символ рідної держави. Любимо цей край. Це все в душі. Це любов до України. Це наш народ, це наша Україна. Це наше серце, це наша земля. Це наші жінки, самі гарні, красиві. Наші чоловіки, самі гарні, красиві.

Складно порахувати, скільки разів за всі дні війни Захід підіймав та бачив український стяг. Синьо-жовтий - тепер це тренд. Символ свободи та переможної боротьби, до якої хоче бути причетним весь світ.