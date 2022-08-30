Уряд Норвегії виділить Україні 2 млрд норвезьких крон (понад $200 млн) для закупівлі газу. Про це повідомила пресслужба норвезького уряду.

Війна Росії з Україною серйозно впливає на енергетичну безпеку та економічну ситуацію в Україні. Уряд Норвегії пропонує виділити 2 млрд норвезьких крон, щоб забезпечити українцям доступ до природного газу цієї зими.

Там наголосили, що Київ попросив Осло взяти на себе провідну роль у забезпеченні її доступу до енергії.

Зараз ми стежимо за цим і плануємо надати 2 млрд норвезьких крон, щоб дозволити українцям купувати природний газ восени та взимку.

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Норвегія підтримає Україну через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Норвегія також закликала інші країни надати підтримку щодо закупівлі газу через ЄБРР.

Наприкінці липня повідомлялося, що Норвегія передала Україні 14 бронеавтомобілів IVECO LAV III. Також Королівство приєднується до програми навчання українських військових у Британії.