Рашисти ниють, як їм тут важко - Сергій Хлань

На Херсонщині вибухає ворожа техніка і переправи, димлять мости й здіймаються в повітря склади з боєприпасами рашистів. На деяких напрямках, зазначають у ЗСУ, ворог вже обороняється. І навіть бунтує! Залишившись без води, рашисти одного з полків відмовилися воювати далі. Подробиці - у нашому огляді.

Нові влучання по Антонівському мосту. Соціальні мережі та місцеві Телеграм-канали повідомляють також про "бавовну" неподалік Дар'ївської переправи. Збройні сили України нищать логістичне забезпечення рашистів. А загарбники - бунтують!

Владислав Назаров, речник ОК "Південь" Збройних сил України:

Зафіксований бунт військовослужбовців 127-го полку 1 армійського корпусу окупаційних військ у вигляді колективної відмови від участі у бойових діях. Однією із причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад залишився навіть без води. Проти бунтівників спецслужбами окупаційних військ вжито заходів, їх вивезено з позицій.

Напередодні в Офісі Президента повідомили: у селищі Високопілля підняли державний прапор України. Поразка так розізлила рашистів, що вночі вони знову обстрілювали мирне населення.

Олександр Штупун, речник Генерального Штабу Збройних сил України:

Здійснив обстріли в районах населених пунктів Мирне, Степова Долина, Олександрівка, Таврійське, Партизанське, Ольгине, Киселівка. Ворожих авіаційних ударів зазнали райони Березнегуватого, Безіменного, Великого Артакового, Сухого Ставка та Білої Криниці. Для коригування вогню окупанти задіяли БПЛА.

Ворог все ще намагаються втримати захоплені раніше території українського Півдня. Щоправда, методи обирає абсурдні. Напередодні російські загарбники заборонили мешканцям перетинати річку Дніпро. У разі порушення заборони, окупанти погрожують відкривати вогонь на ураження. Самі рашисти теж не можуть пересуватись мостами. Бо переправи під пильним оком українських військових.

Владислав Назаров, речник ОК "Південь" Збройних сил України:

Переправи через Дніпро і Інгулець перебувають під щільним вогневим контролем. Знищено склад ворожих боєприпасів в районі Томиної Балки, понтонну переправу поблизу села Львове, уражено пункт управління 35 армії в Каховському районі та два контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп 247-го десантно-штурмового полку і 126-ої окремої бригади берегової оборони в Миколаївському та Бериславському районах, відповідно.

У військовому керівництві кажуть: про стратегію і тактику визволення Півдня Україна нині мовчить навмисне. Це використовують російські пропагандисти.

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради:

Росіяни користуються моментом і посилюють свою пропаганду. А от у себе на росії зомбі починають ставити запитання доцільності такої спецоперації, яка з трьох днів перейшла в майже двухсотий день разом з щоденними масовими повідомленнями про 200-х співвітчизників. А в перехоплених розмовах рашисти ниють, як їм тут важко.

Окупаційна псевдовлада заявляє про налагодження освітнього процесу. Батькам школярів ставлять ультиматуми й погрожують. Непросто і вчителям.

Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради:

Окупаційна влада тисне на освітян, які відмовилися працювати за російською програмою. Таким чином вони намагаються схилити їх до співпраці та компенсувати нестачу кадрів. Крім того, є повідомлення про погрози родичам керівників навчальних закладів, які виїхали та організували навчання у форматі онлайн із території, підконтрольної Україні.

За минулу добу Збройні сили України демілітаризували понад сто рашистів. Російська армія втратила і кількадесят одиниць техніки, а також безпілотного розвідника. Оперативне командування "Південь" повідомило про влучання в російську базу у Херсонському районі, знищення росіян у готелі "Загублений світ" біля Річпорту і точкові удари по військовій техніці окупантів у районі Антонівки.