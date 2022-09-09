На Херсонщині окупанти закрили селище і використовують цивільних як "живий щит" – штаб [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
На Херсонщині росіяни через контрнаступ українських військових закрили селище на в’їзд і виїзд, а також прикриваються місцевим населенням як "живим щитом".
"У зв’язку з наступом українських військ в окремих районах Херсонської області підрозділи збройних сил російської федерації переходять до тактики терористичних дій стосовно місцевих мирних жителів", - йдеться у повідомленні.
Так, за наявною інформацією, в населеному пункті Велика Олександрівка окупанти використовують місцеве населення як "живий щит".
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