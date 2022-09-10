Врятовані коні лікуватимуть дітей та військових: на Рівненщині планують створити центр іпотерапії [ Редагувати ]
Врятовані коні лікуватимуть дітей та військових. На Рівненщині планують створити центр іпотерапії. Уже знайшли базу для нього - це державний іподром у Мирогощі. Від початку війни його стайні стали прихистком для породистих скакунів з тих регіонів, де були бої. Нині там понад чотири десятки годованців.
На іподромі збереглись умови для розвитку коней - левади, бігові доріжки, майданчик. Але майже увесь майновий комплекс у занедбаному стані. Тепер йому вкотре шукають нового власника. Які перспективи - розкажуть мої колеги.
Ще навесні ці стайні державного іподрому стали прихистком для породистих скакунів. Тут відкрили так звану евакуаційну конюшню. Зараз тут живуть понад чотири десятки коней-переселенців.
Вікторія Марущак, волонтерка, заслужений майстер України з кінного спорту:
Последние приехали с Енергодара. Марганец. Там район атомной станции. Четыре головы ирландских лошадей ирландского происхождения, рожденные в Ирландии. Они легко в нас приживаются.
Вікторія окрім опіки коней, ще й навчає діток верховій їзді. Є й заняття з іпотерапії.
Вікторія Марущак, волонтерка, заслужена майстриня України з кінного спорту:
Ходят у нас токо пока две девочки. Одна уже давно ходит. Папа привозит. Но мы пока на пониках с ней занимаемся. Она их очень любит. Она не разговаривала. Счас она уже и разговаривает и все. Ну многие приходят. Но дело в том, что нужен постоянный специалист на ипотерапию.
Іподром - у державний власності. Проте, стан комплексу - досить занедбаний. Адже про нього з початку двохтисячних фактично забули. Тут давно не проводять змагань. Трибуни - завалилися. В хорошому стані лише конюшня та левади для вигулу скакунів.
Володимир Пекарський, голова Дубенської районної військової адміністрації:
Класний об'єкт. Хочемо, щоб він функціонував. Це колосальний магніт і основний напрямок - це реабілітація. Ми розуміємо, шо наші хлопці зараз потребуватимуть дуже багато зусиль, щоб вийти з цієї ситуації, яка є.
На території іподрому планують побудувати і готель санаторного типу.
Юлія Шигорєва, керівниця Національної соціальної сервісної служби у Рівненській обл.:
Військовий він обов'язково проходить реабілітацію там з дружиною, з дитиною, тому що він вже довгий період часу був сам і йому потрібний ось цей контакт. Він матиме можливість приїхати там поселитися і 5-7 днів проходити реабілітацію.
Аби реалізувати задумане, необхідна приватизація. Тож Фонд Держмайна планує виставити комплекс на аукціон.
Ольга Батова, в. о. голови Фонду держмайна України:
Громада разом з Ода готові зробити такий спільний проект. Знайти інвесторів для того тут, щоб зробити готель, зробити тут центр іпотерапії. Я дуже сподіваюся, що це буде такий гарний приклад приватизації і гарний приклад об'єднання людей.
Майновий комплекс знаходиться на території місцевого коледжу. Це єдиний ВИШ в Україні, де навчають кінників. Тож і студенти матимуть змогу проходити на іподромі практику.
Віталій Коваль, голова Рівненської обласної військової адміністрації:
Сьогодні ми на стадії прописання бізнес-плану. Якщо долучаться і благодійні організації, і меценати і громада, і інші громади Рівненської області, дай не тільки, тут можна створити дійсно класний центр.
Наразі ж коней-переселенців фактично утримують волонтери власним коштом. Із сіном та кормами допомагають небайдужі.
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