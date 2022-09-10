Вдень - учитель, офісний співробітник чи музикант, а після роботи - волонтер. Таку модель життя зараз сповідують мільйони людей по всій Україні. Весь вільний час, енергію та гроші люди витрачають на допомогу армії. Хтось готує для військових їжу, хтось дбає про одяг чи маскувальні сітки.

На перший погляд може здатися, що герої нашого наступного сюжету намагаються охопити неосяжне, але їм вдається. Подивіться!

Вранці вона сідає на велосипед, і долає 20 кілометрів до міста Вишгорода. Марія працює у дитсадку логопедом.

Марія виправляє вади мовлення та лікує психіку дітей, у тому числі й тих, які отримали травми в умовах війни.

Марія Андромашка, волонтерка:

Останні півроку у дітей більше спостерігається посттравматичного синдрому, залишкова стресова симптоматика, яку видно по тілу, по напруженим щелепам. Є конкретні запити з цим, але ті дітки, які були до лютого, якщо в них щось з цього є, я додаю їм більше кінезології, елементи масажу, працюєм.

Після роботи вдома наша героїня нарізає овочі, кладе їх до сушарки. Потім із такої сушки роблять борщові суміші для бійців.

Оце в мене зараз картопля, спочатку вона варилась, дрібнилась, потім сушилась. Помідорчики перед цим сушилися.

З Анастасією Марія познайомилися в цій майстерні. По суті, це волонтерський центр, що має кілька напрямків роботи для допомоги армії. Вони забезпечують бійців їжею, генераторами, аптечками, шоломами… Але найважливішою справою вважають створення спеціальних конструкцій для дронів, що допомагають скидати снаряди на голови ворогів.

Ось як це відбувається в реальності. Анастасія довгий час працює в ліфтовому господарстві - з паяльником управляється професійно.

Анастасія Суворова, волонтерка:

Я роблю монтаж, збираю повністю систему скидання.

Кирило - барабанщик. Тут, у майстерні, музикант тільки вчиться новій для себе справі.

Кирило Болдирев, музикант:

З паяльником давно товаришуєте? - Місяць-півтора. - Я сам музикант, не маю професійної сноровки. - Тут працюють у вас музиканти? - Так, ще бас-гитарист Піпа з гурту ВВ… рядишком паяє, вдень і вночі.

Антон, керівник об'єднання волонтерів:

Маємо ферму 3-Д-принтерів, які використовуємо для друку частин наших скидалочок. Друкується шар за шаром і за годинок від 4 до 8 отримуємо готові комплекти на скидалку. Це ВОГ-55 з під ствольного гранатомета. Спрацьовує наступним чином. Запускаємо дрон, включаємо ліхтарик під дроном - відбувається скидання і наш сюрприз випадає, на голови нашим гостям.

Волонтери вже надіслали на передову понад півтисячі таких "скидалок". А ще налагодили збір елементів живлення - створюють їх із використаних електронних сигарет.

Антон, керівник об'єднання волонтерів:

Тут їх в районі тисячі. Це наші плани на майбутнє, як мінімум тисячу, дві виготовити цих систем. Парк дронів на нашому фронті завжди поповнюється і ми їх доукомплектовуємо цими системами.

Обладнання для виробництва надали підприємці з Чехії, розповідає Антон.

Антон, керівник об'єднання волонтерів:

На цих 3-Д принтерах робляться не тільки скидалочки, робиться все, що може бути корисним для військових: тримачі для планшетів, планки для шоломів, фіксатори - те, що продають бізнесмени по 300-500 гривень за шматочок пластику, ми стараємося перебивати їх бізнес і розміщати оголошення про безкоштовний 3-Д-друк для ЗСУ.

Марія згадує - вона й сама возила на передову товари, створені в цій майстерні. Наголошує - зараз кожен українець має робити трохи більше, ніж просто ходити на роботу та спостерігати за новинами. Лише так ми зможемо перемогти ворога, що вже понад півроку веде війну в Україні!

Марія Андромашка, волонтерка: