Азербайджан і Болгарія домовились про обмін газу на електроенергію [ Редагувати ]
Болгарія та Азербайджан домовилися про обмін електроенергії на газ. Про це повідомив міністр економіки та промисловості Нікола Стоянов в інтерв'ю Болгарському національному телебаченню.
Вони виробляють електроенергію лише з газу, а ми великий виробник електроенергії, експортуємо її, у нас надвиробництво. Є така можливість, вона підтверджена в принципі - якщо ми зможемо забезпечити їх електроенергією, то вони замість того, щоб виробляти електроенергію з газу, можуть дати його нам.
На переговорах у Баку сторони обговорювали запуск з 1 жовтня інтерконектора Греція-Болгарія (IGB) та розширення Південного газового коридору.
Комерційна експлуатація IGB дозволить збільшити постачання азербайджанського газу до Болгарії до 1 млрд кубометрів на рік.
Азербайджанська сторона підтвердила, що можна розраховувати на виконання в повному обсязі контракту, який ми маємо з ними, на 1 млрд кубометрів на рік.
Болгарія планує збільшити постачання газу з Азербайджану до 2 млрд кубометрів на рік після розширення ПГК. Це дозволить забезпечити до 60% потреб.
З 27 квітня "Газпром" призупинив постачання блакитного палива "Булгаргазу" через відмову платити у рублях.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що газ у країни купують Італія, Болгарія та Греція через газопровід TANAP, який з'єднує Азербайджан з Європою.
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Болгарія поки що не планує укладати нові короткострокові, середньострокові чи довгострокові договори з "Газпромом" про постачання газу. Про це повідомляє пресслужба болгарського уряду
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