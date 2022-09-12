"Укрпошта" готова забезпечити першу доставку та виплату пенсій мешканцям деокупованих населених пунктів Харківської області протягом наступного тижня. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Відповідне рішення ухвалено 10 вересня за результатами засідання Координаційного штабу з питань деокупованих територій.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що пересувні відділення почнуть розвозити пенсії з понеділка-вівторка. На етапі вирішення перебуває також питання щодо тих пенсіонерів, які отримують виплати на картки. Але вони найближчим часом будуть усунуті.

Пенсії отримають всі.

Крім того, на засіданні штабу обговорили роботу органів влади в деокупованих населених пунктах, відновлення зруйнованої критичної інфраструктури (електро-, газо-, теплопостачання, зв’язку, ремонту житлового фонду), розмінування територій, доставку соціальних виплат, надання гуманітарної допомоги тощо.