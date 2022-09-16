Під Херсоном ЗСУ знищили ворожий штурмовик Су-25 [ Редагувати ]
Збройні сили України збили російський штурмовик Су-25 у Херсонській області. Про це повідомляє командування Повітряних сил.
16 вересня, близько 8.30, у небі над Херсоном, підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" знищили черговий російський штурмовик Су-25.
*Штурмовик Су-25 – це радянський дозвуковий військовий літак, призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою. На кінець 2021 року у російській армії налічувалося близько 192 таких штурмовиків.
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