У Зеленського відповіли на "мирну ініціативу" Мексики: це план росії [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Так звана "мирна ініціатива" президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора вигідна лише росії, оскільки надає їй час для відновлення резервів.
Про це повідомляє радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
Він розкритикував світових політиків, які використовують війну в Україні для власного піару. При цьому Подоляк жорстоко відреагував на ініціативу лідера Мексики створити "Комітет з діалогу та миру".
"Ваш план - це залишити мільйони під окупацією, збільшити кількість масових поховань та дати Росії час відновити резерви перед новим наступом? Тоді ваш "план" - це план Росії", - заявив він.
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