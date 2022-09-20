Звук повітряної тривоги на Донбасі - тяжка, гнітюча, але вже буденність.

Будинок за будинком російські терористи руйнують український Донбас. Стирають з лиця землі міста та села. Та в населених пукнтах, що є примарами себе колишніх, дотепер є люди. Вони грають із життям у російську, у прямому сенсі, рулетку. Бо невідомо, чи житимуть не те, що завтра, а навіть за годину. Наш воєнкор Ігор Левенок бачив наслідки прильотів російських ракет. Його екслюзивний репортаж - далі.

Звук повітряної тривоги на Донбасі - тяжка, гнітюча, але вже буденність. Сирени лунають з невеликими перервами майже цілодобово. Щодня. Буквально щодня російські окупанти завдають ракетних ударів по мирних містах, які нібито збираються "звільняти".

Валерій, житель Карматорська:

Тут нема нікого, тут женщину якраз же ж от сестру, вона в больниці, придавило її. Нема, тут же ж хто тут рядом?

Околиці Краматорська. Приватний сектор. Рашисти поцілили сюди ракетою. Вона вибухнула якраз на подвір'ї однієї з хат. Наслідки: дві родини залишилися без домівок. Зо три десятка осель поруйновані. Троє людей зазнали тяжких поранень. Сімдесятирічна бабуся, чоловік-пенсіонер і дівчина-підліток.

Ось це уламок від ракети, а це фрагмент металевої огорожі і ця труба також. Ви тільки подивіться, яка товщина металу і наскільки він посічений. Це означає, що ракета була начинена шрапнеллю і розрахована була на знищення якомога більшої кількості мирних людей.

Поранені - в лікарні. Родичі збирають пожитки. Шукатимуть житло серед своїх, тут, у Краматорську.

Альбіна, сестра пораненої:

А куда уезжать? С пустыми карманами нас никто не ждет. У нас много знакомых уехали и все вон назад повозвращались.

Ракета вибухнула опівдні. Люди кажуть перед тим чули гуркіт у небі.

Пані Олена - зі Львова. В середині дев'яностих переїхала до Краматорська. Купила хату. І дотепер не наважується її покинути.

Олена, жителька Краматорська:

Думала нас все це обійде. Ну от, прошу дуже…Як я поїду, треба ж хоч щось, хату хоча б якось.

Дмитро Морозов, начальник відділення Краматорського управління поліції:

Зруйновано повністю два житлових будинки, також постраждало приблизно 38 будинків різного ступеня тяжкості.Документують факт протиправної діяльності. Це військовий злочин.

Інший район Краматорська. Залишки ракети С-300, яку вдалося збити силам нашої ППО. Гігантська болванка, бойова частина, якої може утворити ось такий кратер, якщо долетить до цілі.

Житлові будинки, навчальний заклад, готель. Об'єкти у Краматорську, в які московити поцілили протягом останніх трьох днів. Не здатні протистояти ЗСУ, російські варвари нищать цивільну інфраструктуру, а виродки-пропагандисти закликають до суцільного терору проти українців.

Ігор Левенок, кореспондент:

Місто Слов'янськ. Фронт звідси дуже добре чути. Лунає постійно канонада. Ворог регулярно б'є сюди з потужної зброї, ось, наприклад, свіжа вирва. Тут вибухнула ракета. Є жертви серед цивільного населення. Але незважаючи на усі жахіття війни, люди сюди подекуди повертаються і намагаються відновити свій побут.

На вулицях досить людно. Працюють комунальники. Їздить громадський транспорт. Власники пошкоджених квартир своїми силами лагодять вікна. На звуки стрілянини вже ніхто не звертає уваги. Та побажання гарного дня і спокійної ночі тут набувають особливого сенсу.

Та попри щоденні смертельні ризики люди тут радше чіпляються за найменші причини залишитися, аніж шукають можливість покинути небезпечне місце. Так міркує і Лідія Йосипівна, квартира, якої тепер без вікон і дверей, а будинок без даху.

Лідія, жителька Слов'янська:

Электрика есть, вода есть. А вон там видите выше, то вообще. А що выехать, и оставить вот это вот все!

Нині у Слов'янську та Краматорську проживає понад вісімдесят тисяч цивільних громадян. Близько десяти тисяч із них повернулися з місць евакуації.