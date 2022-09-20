Черги меншають. У Мінінфраструктури відзвітували: кількість фур, що стоять в очікуванні на українсько-польському кордоні, скоротилася майже в семеро. Для наочності - конкретні цифри: було 2200 вантажівок - стало 320. Тож тепер до Польщі можна потрапити, простоявши три дні. Наша Христина Гашенко поїхала перевірити - чи дійсно черги скоротилися на пукнті пропуску Краковець – Корчова, що на Львівщині.

Христина Гашенко, кореспондентка:

Це дорога до українсько-польського пункту Краковець - Корчова. Раніше, щоб потрапити у Європу, водіям вантажівок доводилось стояти у черзі 17 кілометрів. Сьогодні - удвічі менше.

Замість звичних восьми днів - тепер три. Але і їх не легко вистояти, розповідають водії.

Максим, водій вантажівки:

Тяжкі умови, колейка велика. Туалетів тут не було по дорозі. На Ягодин стояли, там більш-менш нормально. Там поставили туалети, а тут такого немає.

Ближче до пункту пропуску - черга вантажівок у дві смуги. Ліворуч - фури, які везуть продукти, що швидко псуються. Кордон вони проїжджають швидше. Часто в цю чергу намагаються стати і ті, хто не мають на неї права. Тому всі у цій смузі проходять прискіпливий контроль із боку інших водіїв.

Доїхати до пункту пропуску і пройти митний контроль водії вважають святом.

Степан Брень, водій вантажівки:

- Оформили документи? - Оформив, та й щасливий. бо виїжджаю за кордон. А там дальше як буде. Якщо постоїш цілий тиждень, тоді це вже не страшно. 3 дні взагалі здається так як мало.

Час очікування скоротився, бо поляки активізувалися - розповідають шофери.

Тарас Шимко, водій вантажівки:

Не знаю, з чим це зв'язано, но працюють і наші бачу, їхні файно працюють.

Тепер щодоби цей КПП перетинає на сотню вантажівок більше. А усе через те, що польська сторона встановила ще одну систему зважування для фур і збільшила час роботи санітарної служби для прийому українських вантажів.

Сергій Веретільник, начальник відділення інспекторів прикордонної служби "Краковець":

Відокремлено смуги руху для оформлення порожніх вантажних автомобілів та оформлення автомобілів, що переміщують такий вантаж, який не потребує іншим видам контролю на території республіки Польща. Відповідна потому сторона пішла нам на зустріч і окремо виділила додаткові смуги руху.

Водії тим часом розмірковують, як ще пришвидшити рух на кордоні.

Михайло, водій вантажівки:

Як мінімум лікаря треба за кордону забрати, тому що забивається польський паркінг, багато зерна іде, відповідно всьо строїть на кордоні і нам немає куда заїжджати. А так на вигрузці вони б лікаря проходили, з тим було б легше.

За нашою інформацією, польська сторона таки розглядає можливі зміни в роботі санітарної служби.