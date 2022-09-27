Місцеві мешканці, які змушені були жити в окупації, зустрічають наших захисників зі сльозами радості.

Спалена ворожа техніка та полонені військові рф. Такий внесок у спільну перемогу роблять поліцейські-спецпризначенці КОРДу. Правоохоронцям доводиться регулярно вступати в бої з російськими солдатами та зачищати населені пункти від диверсійно-розвідувальних груп. Про роботу наших захисників - в наступному матеріалі.

Крок за кроком наші захисники продовжують очищати від ворога українські території. Рашистів, які намагаються дати бій, знищують. А окупантів з більшою жагою до життя - беруть у полон.

- По званию ты кто? - Сержант. - Ты командир отделения, получается? - Да, был командиром… - Или замо? - Нет, командир отделения. - Командир отделения? *кивает.

Ці кадри зняли поліцейські-спецпризначенці КОРДу. Як і в усіх українських бійців - роботи в них багато.

Місцеві мешканці, які змушені були жити в окупації, зустрічають наших захисників зі сльозами радості.

Саме такі моменти допомагають поліцейськім йти далі. На досягнутому наші бійці не збираються зупинятися, адже головне завдання під час війни - звільнити з-під гніту рашистів усіх українців.