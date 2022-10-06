Ризик застосування росією ядерної зброї низький, проте якщо вона зважить на такий крок, це призведе до відкриття останнього руйнівного напряму щодо країни-агресора.

Про це повідомляє міністр оборони Україна Олексій Резніков.

"Ризик залишається, не можна сказати, що його не існує, але, якщо оцінювати у відсотках вірогідність застосування її, він значно менший, ніж будь-що", - сказав він.

За його словами, партнери України, зокрема США і Велика Британія, також підтверджують низьку вірогідність застосування ядерного озброєння рф.

"Мало того, ми отримали чіткі сигнали від наших партнерів, Білого дому на найвищому рівні, що вони провели теж певні консультації і надіслали досить чіткі, досить жорсткі сигнали у Кремль, що застосування ними навіть тактичної ядерної зброї призведе до відкриття останнього руйнівного напряму щодо росії, і вже шансів у росії повернутися взагалі в клуб країн, яким узагалі хтось тисне руку, не залишиться, і будуть відповідні жорсткі реакції", - сказав міністр.

Окрім того, Резніков зазначив, що технічний стан ядерної зброї рф досить сумнівний. Так, за даними другого президента України Леоніда Кучми, термін дії всього ядерного потенціалу, зокрема й російського, завершився у 1997 році.

"Коли в останній раз росіяни випробування робили ядерне? У 90-ті роки, у Казахстані на відповідному полігоні. Тобто з 90-х років вони жодних випробувань не проводили, носії у них є, ядерні запаси у них є, але як воно вмикається, літає і спрацьовує - не знає ніхто, і вони зокрема", - сказав він.

Так, Резніков вважає, що наслідки застосування ядерної зброї можуть бути непередбачувані навіть для самої росії.

Окрім того, міністр сумнівається в тому, що рф застосує зброю на лінії фронту, оскільки там також є підрозділи окупантів. До того ж, поруч перебувають анексовані території.

При цьому застосовувати ядерну зброю у районі Чорного моря також немає сенсу, оскільки там розташовані три країни-члени НАТО - Болгарія, Туреччина та Румунія.

Резніков вважає, що своїми заявами росія просто хоче налякати Україну.