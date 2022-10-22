П'ятеро людей постраждали внаслідок чергового обстрілу Запоріжжя [ Редагувати ]
П'ятеро людей постраждали внаслідок чергового обстрілу Запоріжжя. Ракетами С-300 окупанти напередодні обстріляли обласний центр. Пошкоджено житловий будинок та місцеву інфраструктуру. З подробицями - наша колега Інна Гогой.
Потрощені будинки, зруйновані меблі та усюди розкидані особисті й дорогі людям речі. Такий вигляд має усе, куди долітає "рускій мір". Цю житлову багатоповерхівку окупанти демілітаризували напередодні під час чергової атаки на Запоріжжя. Внаслідок обстрілу пошкодило й газову трубу. Зайнялася пожежа. А у квартирі Дмитра тепер замість стіни чимала діра на вулицю.
Дмитро, житель Запоріжжя:
Соседи позвонили, сказали, что попало в мою квартиру. Я как раз ехал на работу, мы находимся за городом, семью вывез.. Я был рад, что нас тут нет да и все, что тут сказать.
Під вечір діру у квартирі вже залатали. Обласний центр окупанти обстріляли ракетами С-300. Удару завдали вранці, коли місто вже прокинулося і жителі йшли у своїх справах.
Андрій, житель Запоріжжя:
Це не люди, ми маємо запам'ятати це навіки, росія - це не люди, це не братній народ, це ворожий народ, який прийшов нас знищувати.
Валентина, жителька Запоріжжя:
Злякалась і мені хотілося б, щоб винайшли такий спосіб ліквідації оцих бомб, щоб вони злетіли у зворотному напрямку у те місто, відкіля вони вилетіли.
Внаслідок обстрілу дісталося й місцевій школі. У будівлі повибивало шибки та пошкодило дах. Уламки скла з території весь день прибирали комунальники.
Місцеві жителі кажуть, коли чують обстріли намагаються перебувати у безпечних місцях.
Віктор, житель Запоріжжя:
В большом коридоре между основными несущими стенами. С собой берем тревожный рюкзак и остальные вещи, которые теплые, все забираем. У нас он постоянно стоит в коридоре рюзкак.
Під час цієї ворожої атаки на місто постраждали п'ятеро людей. Четверо з них патрульні. Їх доправили до лікарні.
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