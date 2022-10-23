З Гуляйполя до Запоріжжя запускають евакуаційні автобуси [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
З понеділка, 24 жовтня 2022 року, знову запускають евакуаційні автобуси з Гуляйполя (Запорізька область) до обласного центру.
Про це повідомляється в Facebook Гуляйпільської міської територіальної громади.
Повідомляється, що з наступного тижня евакуаційні автобуси знову їздитимуть до Запоріжжя по понеділкам, середам та п'ятницям.
"Місце та час відправлення ті, які були раніше", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, рух евакуаційних автобусів було припинено на початку листопада через загострення на фронті. До призупинення автобуси ходили за таким графіком - 08:00 за маршрутом Запоріжжя-Гуляйполе та о 12:00 назад.
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