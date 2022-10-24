У Херсонській області ЗСУ знищили російський "Зоопарк" [ Редагувати ]
Українські військові продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Наші воїни потужно б'ють по ворогу, аби створити умови для подальших наступальних дій.
Підрозділи ракетно-артилерійських військ Сил оборони виконали 130 вогневих завдань за день.
Отримано підтвердження, що так звана друга, а точніше довга армія світу знов зменшилась на 7 солдатів.
Окрім цього, ЗСУ в Херсонській області знищили російський радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1".
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