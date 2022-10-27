Стаття на сайті Lenta.ua застерігає українських сільгоспвиробників від потрапляння у тенета недоброчесних фінансових установ.

В статті розкрито деталі шахрайської схеми заволодіння грошима та майна агропідприємства під виглядом програми банківського фінансування поставок добрив від компаній-партнерів. Така програма була запроваджена в 2021 та продовжує діяти в "Банку Альянс".

За твердженням автора статті, керівництво "Банку Альянс" просувало власний продукт доволі сумнівними методами. Восени 2021 року аграрне підприємство разом з пропозицією банківського кредиту на закупівлю великої партії аміаку отримало від Голови наглядової ради та акціонера "Банку Альянс" Павла Щербаня рекомендацію підписати угоду на поставки добрива з конкретною фірмою - "Евотерра Трейд". Аграрна компанія отримала запевнення Щербаня у доброчесності та надійності фірми "Евотерра Трейд" як постачальника добрив. На підтвердження спроможності фірми-постачальника виконати контракт було надано інформацію про видачу "Банком Альянс" фірмі "Евотерра Трейд" кредиту на суму 10 млн доларів.

За умовами кредитної угоди сільськогосподарське підприємство під забезпечення кредиту передало "Банку Альянс" реальну ліквідну сільськогосподарську техніку. Після чого банк перерахував кредитні кошти компанії - "постачальнику" добрив.

Поставивши невелику кількість аміаку, фірма "Евотерра Трейд" відмовилась від виконання контракту в повному обсязі. Навесні 2022 р. агропідприємство залишилось без добрив та одночасно з солідним кредитним боргом перед "Банком Альянс".

Саме в цей час і були виявлені істотні деталі співпраці "Евотерра Трейд" та "Банку Альянс". Виявилось, що фірма на момент укладання контракту існувала лише 1 місяць, а її уставний капітал складав 10 тис. гривень. Крім того, фірма не мала жодних виробничих потужностей у власності, а товари в обороті, які в подальшому передала в заставу банку, не належали компанії, а тільки знаходились у неї на зберіганні. Таким чином агропідприємство постало перед перспективою неможливості повернення грошей в судовому порядку.

На питання, яким чином подібна фірма, що згідно постанови НБУ про фінмоніторинг, має всі ознаки "компанії-оболонки", отримала банківський кредит у розмірі 10 млн доларів, автор статті наводить слова засновника фірми "Евотерра Трейд" Андрія Бартецького: "всі рішення від компанії постачальника "приймаються в банку Альянс", бо ця компанія управляється через "підставних осіб" саме Павлом Щербанем".

Коментар від самого Павла Щербаня наразі, очевидно, не доступний. Оскільки, згідно статті, він переживає воєнний час за межами України.

Очевидно, що вся ця схема та дії всіх причетних осіб, мають стати предметом дослідження спеціально уповноваженими органами ДБР, Нацбанку та Фінмоніторингу.