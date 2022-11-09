Біля узбережжя Італії стався землетрус [ Редагувати ]
У середу вранці, 9 листопада, біля узбережжя центральної частини Італії, неподалік міста Ріміні, стався землетрус магнітудою 5,7. Про це повідомляє Італійська сейсмічна служба (INGV).
Землетрус зафіксовано о 08:07 за київським часом. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 61 кілометр на схід від міста Ріміні. Осередок землетрусу знаходився на глибині 10 км.
Наразі про можливі жертви та руйнування не повідомлялося. Також на узбережжі не оголошено загрозу цунамі.
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