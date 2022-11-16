Майже 9 місяців боротьби та героїчного спротиву. Херсонцям зараз дуже потрібна наша допомога. І волонтери вже долучаються. Збирають гуманітарні вантажі з речами першої необхідності. Що повезуть до звільнених населених пунктів Херсонщини - розкажуть наші кореспонденти.

Ось так радіють теплим пледам жителі Херсона. З березня люди виживали в окупації: без ліків, без зв'язку та інтернету, недостатньо продуктів, а останнім часом - ще й без світла та з дефіцитом води... Зараз у Херсоні майорить синьо-жовтий стяг. 11 листопада стало історичним днем звільнення Херсона від російських окупантів. У місті від 300-тисячного населення залишалося не більше третини. За ці місяці російські військові полювали на людей: викрадали їх та катували. Хто вижив, нині потребують допомоги та підтримки, про це телефоном нам розповіли жителі Херсонщини.

Олена, жителька села у Херсонській обл.:

Настрій - працюємо, от я сиджу у кабінеті селищної ради, все зруйноване, вікон немає, ми працюємо, ми намагаємося допомогти людям, люди по тихеньку починають вертатися, бо іде зима, ті, що повиїжджали в міста,комунальні послуги дуже дорогі і все і люди вертаються сюди до нас. Ми намагаємося їм допомогти, настрій героїчний, треба все востанавлювати.

Ті, хто змогли втекти з Херсонщини на початку окупації, переважно волонтерили у західних регіонах. Допомагають землякам і нині. Люба до волонтерського штабу принесла протизастудні ліки, знеболюючі та вітаміни. Радіє, що Херсон вільний, але переживає за своє рідне місто Мелітополь, котрий залишається ще під окупацією. Там лишилися і батьки Люби, жінка мріє їх обійняти.

Любов, переселенка з Херсонської обл.:

Всі люди чекають на звільнення, на ЗСУ, звільнення Херсону дало надію, що і до них також прийде славна Україна також.

Люба розповідає, все її дитинство пройшло в Асканії Новій, де проживали її дідусь та бабуся, нині там поселилися непрохані гості та господарюють, крадуть нажите роками майно.

Любов, переселенка з Херсонської області:

На жаль, вони оба там вже поховані, але там у нас є своє житло, в якому поселилися кадировці, порушуючи закон України. Ідуть щільніші заповнення всіх вільних домівок, квартир, ну вопшем всі бачать, що посилюється орківський двіж.

Волонтери вже збирають речі першої необхідності, аби вирушити на Херсонщину. Тут і бензопили, аби допомогти людям заготовити дрова на зиму, і засоби гігієни, ліки, а ось тут складені теплі пледи.

Олена, жителька Херсонської області:

Люди залишилися практично на вулиці, йде зима, ми дуже зараз потребуємо брезентів, стройматеріалів, щоб люди могли кришу накрить, вікна забить, були прильоти, у людей нічого не залишилося, потрібний теплий одяг, теплі ковдри.

Волонтери кинули клич у соцмережах, аби зібрати необхідне для херсонців. Небайдужі буковинці швидко відреагували.

Володимир, волонтер:

Ми веземо теплий одяг, взуття, одіяла, миючі засоби, ще думаю доберемо плівку, брезент і ліхтарики ще прохання.

Двері у цьому волонтерському штабі не зачиняються, кожен приносить свою допомогу для Херсона, котрий нарешті повернувся додому. І вже незабаром все зібране повезуть на південь.