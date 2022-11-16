Країни НАТО на саміті G-20 засудили масований ракетний удар по території України. Зокрема, влучання ракети по одному з воєводств Польщі. Вимагають провести ретельне розслідування і з'ясувати чия ракета таки впала на територію Альянсу? А чого прагнуть у самій Польщі? Розкаже Ольга Жидецька.

Один за всіх і всі за одного. Так коротко можна сформулювати основний принцип та засади існування Північно-Атлантичного альянсу, який на сьогодні об'єднує 30 держав з Європи та Північної Америки. Головна мета спілки - колективна оборона.

Йенс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Сьогодні ми схвалили нову стратегічну концепцію НАТО. Попередня була узгоджена ще у 2010 році, відтоді все змінилося. Таким чином ми демонструємо, що Росія зараз становить найбільш значну і безпосередню загрозу нашій безпеці. У попередній же концепції ми стверджували, що Росія є стратегічним партнером.

Основний принцип колективної безпеки сформульований у 5-тій статті угоди про створення НАТО. Cаме вона робить цю оборону спілку привабливою для багатьох, не найбільших та не найсильніших держав.

Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них … надасть допомогу стороні, яка зазнала нападу, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.

Політологи називають 5-ту статтю унікальним прецедентом. Адже у ній великі гравці добровільно погодилися воювати у разі нападу на своїх партнерів.

Тарас Чорновіл, політолог:

Єдиний раз у світі, потужні великі країни, якими є США та Велика Британія, погодилися підписати собі таку обузу, після того, як появилася ядерна зброя і стало зрозуміло, що коли росія нападе на Польщу або на Литву, доведеться воювати з ядерною державою, яка може задіяти ядерну зброю, вони сто разів перехрестилися, що вони це написали. Перехрестилися з радістю Литва, Польща, Лавія і Естонія. І з жахом перехрестилися США і Велика Британія, що їм можливо доведеться вступати у ядерну війну за напад на когось маленького, кого вони могли б і не помітити.

Договір про створення НАТО підписали в 1949-му. Геополітичні та й технічні реалії тоді були інші і ніхто всерйоз не розглядав ядерну бомбу як засіб ведення війни, лише як озброєння для стримування. Тож коли протистояння зі спадкоємицею Радянського Союзу - Росією вийшло на новий пік, з'явилися сумніви щодо рішучості ключових партнерів Альянсу у разі чого, дотриматися базової угоди, та 5-тої статті зокрема.

Однак спочатку Трамп, а згодом і Байден неодноразово наголосив - так, справді- США стануть на захист побратимів з Альянсу.

Джо Байден, Президент США:

Я скажу це знову "Америка повністю готова, готова разом із нашими союзниками по НАТО захистити кожен дюйм території НАТО. Кожен дюйм. І тому, пане Путін, не зрозумійте неправильно те, що я кажу. Кожен дюйм".

Це ще раз підтвердили і в Пентагоні - вже за нових реалій - після вибухів ракет на території Польщі.

Пет Райдер, речник Пентагону:

Коли мова йде про наші зобов'язання щодо безпеки та статтю 5, ми абсолютно чітко заявили, що захищатимемо кожен дюйм території НАТО.

Тим часом польська влада заявила, що після інциденту з влучанням ракет на її територію, скликає нараду союзників по НАТО. Користуючись 4 - статтею договору Альянсу. Яка передбачає проведення загальних консультацій на вимогу однієї з учасниць, яка відчуває загрозу своїй безпеці. Тим часом аналітики схиляються до думки, що цього разу, до застосування 5-тої статті так і не дійде.

Макс Бергман, директор Центру стратегічних та міжнародних досліджень:

Я сумніваюся, що це спричинить активацію п'ятої статті, і що НАТО однозначно погодиться здійснити атаку на Росію. Не думаю, що це призведе до третьої світової війни. Що я дійсно, думаю, буде - це призведе до ще більшої підтримки України та збільшення готовності, можливо, надати Україні певну зброю, яку Захід ще не надав.

Консультації представників країн-учасниць НАТО, скликані на запит Польщі, відбудуться вже сьогодні. І вже очевидно, що з різкими кроками у відповідь на цей інцидент Альянс точно не поспішатиме. Принаймні до остаточних висновків розслідування.