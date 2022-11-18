Словаччина передала Україні сьому САУ Zuzana 2 [ Редагувати ]
Словаччина передала Україні сьому самохідну артилерійську установку Zuzana 2. Про це повідомив міністр оборони республіки Ярослав Надь.
Радий підтвердити, що вже сьома гаубиця Zuzana 2 була доставлена українським збройним силам і готова захищати невинні життя.
У червні Словаччина та Україна уклали контракт на постачання восьми гаубиць Zuzana 2.
Самохідні гаубиці Zuzana 2 виготовляються з 1998 року. Вони мають "натівський" калібр 155 мм і здатні бити на відстань до 41 км зі швидкістю 5 пострілів на хвилину. Керується розрахунком з чотирьох людей.
Вежа здатна розвертатися на всі 360 градусів, а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшено до трьох. САУ Zuzana 2 встановлені на шасі Tatra 8х8. Максимальна швидкість цих гармат - 80 км/год.
САУ Zuzana 2
Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що словацька держкомпанія Konstrukta-Defence виготовить на замовлення України 16 самохідних гаубиць Zuzana 2. Їхнє виробництво фінансуватимуть Німеччина, Данія та Норвегія. Поставка гаубиць ЗСУ очікується з другої половини 2023 року.
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