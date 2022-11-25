Гумове та пластикове взуття тут зараз дуже в моді

І сьогодні рівно 9 місяців, як росія почала повномасштабне вторгнення в нашу країну. За цей час нам вдалося відбити Київщину, Чернігівщину, Сумщину та Харківщину. І місто Херсон. Зараз Український Донбас - є головною ареною бойових дій. Окупанти кидають все нову живу силу на лінію нашої оборони, безуспішно намагаючись її прорвати.

Наша знімальна група побувала на межі Донецької та Луганської областей. Що там відбувається - дивіться у репортажі.

Нікіта, військовослужбовець Збройних сил України:

Багато днів ідуть дощі, дорогу розмиває вщент… Хто краще підготувався до болота, до таких умов.

Так зараз виглядає прифронтова смуга на стику Донецької та Луганської областей. Тут пролягають кілька важливих для наступу росіян на Бахмутський плацдарм - асфальтованих доріг. Українські вояки намагаються тримати ворога під постійним і прицільним вогневим тиском. Але до позицій зараз не так просто дістатися. Робимо пересадку на більш прохідне авто.

Дякуючи волонтерам ця машина нас виручала завжди з початку війни… У нас є все на позиціях і дрова і все.

Це позиції польової артилерії. Саме боги війни в таку погоду є найефективнішим родом військ.

Є цілі - працюємо, кожен день працюємо. Дуже багато в день. По піхоті працюємо, по техніці. Снарядів 20, 30 десь.

Гаубиця стріляє на три десятки кілометрів. Хоча така багнюка - трохи заважає. Заважає розрахунку заряджати й наводитись.

Позивний "Француз", військовослужбовець Збройних сил України:

Тяжче працювати, воду черпаем - але справляемось. Все получається.

Гумове та пластикове взуття тут зараз дуже в моді, жартують вояки.

Усі маємо резинові чоботи, рукавиці маємо теплі. Спасають, конєшно, спасають. Усе спасає.

Невдовзі розвідка дає відбій на стрільбу. Щось сталося, ворог перемістився - а наші артилеристи стріляють лише по перевірених і підтверджених цілях. З кожного пострілу як тут кажуть - витягують максимум. Тут же, ми знайомимося з Євгеном. Хлопець прибув на позиції після вишколу у Британії.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

Навчились стріляти, навчились утримувати позиції, в різних умовах… і так далєє. На єнлавах вчилися, на кулеметах…медицині навчилися.

Одразу видно, що Євген шукає у всьому позитивний бік.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

Погода для роботи нам не заважає, навіть трошки сприяє, можна маскувати…Є де погратися, де поїсти - все інше дрібниці.

Війна і особливо тут і зараз - вкрай важка. Часто саме завдяки такому настрою українці витягують фронт.