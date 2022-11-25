У Запоріжжі відновлюють енергомережі після обстрілу [ Редагувати ]
У Запоріжжі відновлюють енергомережі після обстрілу. У місті розробили графік стабілізаційних відключень. Проте він уже зазнав змін, каже наш Сергій Вендін. Де він знайшов світло та зв'язок, розкаже у сюжеті.
Перша проблема, із якою зіткнулися запоріжці під час блекауту - закриті супермаркети та магазини. На допомогу прийшли дрібні підприємці. Щоправда, розрахунок лише за готівку та без касового чека.
У нас вон есть фонарик, мы подсвечиваем и принимаем товар. - Все записываем вручную. Терминал, естественно, не работает - это ужасно неудобно.
Без світла продовжили працювати й деякі аптеки. Прайс у фармацевтів у телефоні. Розрахуватися можна й карткою, якщо є банківській додаток.
Владислав, фармацевт:
Предпочтітельно готівкою, але можна скинути на телефон, ми потім самі проб'ємо, коли з'явиться світло.
Ліки, що зберігаються у холодильниках, запевняє фармацевт, не зіпсуються.
Владислав, фармацевт:
Холодильники по можливості намагаємось не відкривати, щоб холод зберігав. Також в кожному холодильнику є хладоген, який буде ще підтримувати холод в холодильнику.
Блекаут тривав десь до шостої вечора. Цей час містяни намагалися використати з користю.
Ігор, житель Запоріжжя:
Дістали книжку з моєю дівчиною і по черзі один одному її читали, бо не було світла, зв'язку - взагалі нічого такого не було.
До вимкнення світла підготувалися заздалегідь, каже хлопець.
Ігор, житель Запоріжжя:
Павербанки купили, води набрали, їжі якийсь запас відклали, сухий спирт купували. Готувалися. Не було несподіванкою.
Ближче до ночі енергетикам вдалося повністю відновити електропостачання.
Сергій Вендін, кореспондент:
Сьогодні у Запоріжжі були складені стабілізаційні графіки відключень. В них споживачі поділенні на три групи. Проте через перевантаженість мереж у ранкові години пік відключення світла відбулося не за встановленим графіком.
Нині у Запоріжжі можна зігрітися та підзарядити пристрої у будь-якому відділку поліції.
Марина Рябчиць, інспектор комунікації Гу НП у Запорізькій області:
Тут у нас є можливість випити чаю, поснідати, повечеряти. Є одноразовий посуд. Альтернативні зарядні пристрої на випадок, якщо хтось забув свої. Для дітей в нас є олівці та розмальовки. Антисептики, аптечка. Також покривала, якщо холодно.
Звертатися можна цілодобово. Крім того, у Запоріжжі відкрили й перші мобільні "пункти незламності". Поки таких палаток три. Та звертатися можна до будь-якої рятувальної частини.
Дмитро Чапля, заступник керівника запорізького районного управління ДСНС:
У разі повітряної тривоги, якщо населення знаходиться поблизу нас, ми оповіщуємо. В нас усі старші групи, що працюють на місті, оповіщують людей і кажуть як пройти до найближчого укриття.
У наметі навіть є ліжка, але рятувальники просять не зловживати їхньою гостинністю.
Юлія Баришева, речниця ДСНС у Запорізькій області:
Це не приют, це не ночлежка, але у разі потреби, якщо комендантська година і людина затрималася, і не має можливості пересуватися далі, то тут можна буде зупинитися.
У пунктах незламності можна скористатися й інтернетом від "Старлінк". І наша знімальна група вдячна за цю можливість.
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