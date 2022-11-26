Поки не було світла, перед пунктом пропуску вишикувалися 4 колони автомобілів.

Через пошкодження української енергетичної інфраструктури на кордоні утворилися величезні черги. Перебої виникають не лише з електрикою, а й зі зв'язком. У прикордонників та митників зависають комп'ютерні бази, а водії та пасажири вимушені годинами чекати дозволу на проїзд. З пункту пропуску "Устилуг" на кордоні з Польщею - наш репортаж.

Далекобійник Сергій на пункті пропуску стоїть вже добу. Машини не пропускають через проблеми з живленням.

Сергій Рубан, водій:

Ми ж водії запасливі, маємо їжу, воду, все маємо. Чого скаржитися? Треба терпіти чи щось робити… Поборемо, може, тоді буде все добре.

Поки не було світла, перед пунктом пропуску вишикувалися 4 колони автомобілів. У кожній десь по 100 машин.

Сергій Шкулюк, водій:

Стою в черзі вже від учора з 9-ї вечора. І тільки 5-им буду на заїзд. Уже всі продукти поз'їдав, сигарети поскурював. Добре, що хоч машина гріє. - Скільки пального спалили? - Літрів 30 уже спалив. Уночі ж було -2 -3°С, то й стояв, трохи мусив грітися… Тож розумієш, що в країні робиться, чого так погано пропускають. То інтернету немає, то світла.

Легше водіям легковиків. Їх перевіряють та пропускають швидше за інших.

Тетяна Суп, водійка:

- Чи довго ви стояли? - Ні, не довго, хвилин 40. - Тобто черга рухається швидко? - Ну, бувало й швидше.

Задля зручності водіїв на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби що три години оновлюють дані про кількість автомобілів перед пунктами пропуску кордону з усіма державами. Затримки пояснюють підвисанням баз даних.

Роман Колачик, старший офіцер відділу організації прикордонного контролю Волинського прикордонного загону:

У момент переключення з основного на резервне живлення можуть мати місце… затримки, а саме можуть виходити з ладу бази, оскільки є перепади напруги, тому попрошу всіх із розумінням поставитися до цих ситуацій, в якій ми всі є… Прикордонний контроль та інші види контролю в пункті пропуску зі зникненням світла не припиняються.

Після останньої ракетної атаки по українській енергомережі охочих виїхати за кордон не стало більше, зазначають у відомстві.