Через пошкодження української енергетичної інфраструктури на кордоні утворилися величезні черги [ Редагувати ]
Через пошкодження української енергетичної інфраструктури на кордоні утворилися величезні черги. Перебої виникають не лише з електрикою, а й зі зв'язком. У прикордонників та митників зависають комп'ютерні бази, а водії та пасажири вимушені годинами чекати дозволу на проїзд. З пункту пропуску "Устилуг" на кордоні з Польщею - наш репортаж.
Далекобійник Сергій на пункті пропуску стоїть вже добу. Машини не пропускають через проблеми з живленням.
Сергій Рубан, водій:
Ми ж водії запасливі, маємо їжу, воду, все маємо. Чого скаржитися? Треба терпіти чи щось робити… Поборемо, може, тоді буде все добре.
Поки не було світла, перед пунктом пропуску вишикувалися 4 колони автомобілів. У кожній десь по 100 машин.
Сергій Шкулюк, водій:
Стою в черзі вже від учора з 9-ї вечора. І тільки 5-им буду на заїзд. Уже всі продукти поз'їдав, сигарети поскурював. Добре, що хоч машина гріє. - Скільки пального спалили? - Літрів 30 уже спалив. Уночі ж було -2 -3°С, то й стояв, трохи мусив грітися… Тож розумієш, що в країні робиться, чого так погано пропускають. То інтернету немає, то світла.
Легше водіям легковиків. Їх перевіряють та пропускають швидше за інших.
Тетяна Суп, водійка:
- Чи довго ви стояли? - Ні, не довго, хвилин 40. - Тобто черга рухається швидко? - Ну, бувало й швидше.
Задля зручності водіїв на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби що три години оновлюють дані про кількість автомобілів перед пунктами пропуску кордону з усіма державами. Затримки пояснюють підвисанням баз даних.
Роман Колачик, старший офіцер відділу організації прикордонного контролю Волинського прикордонного загону:
У момент переключення з основного на резервне живлення можуть мати місце… затримки, а саме можуть виходити з ладу бази, оскільки є перепади напруги, тому попрошу всіх із розумінням поставитися до цих ситуацій, в якій ми всі є… Прикордонний контроль та інші види контролю в пункті пропуску зі зникненням світла не припиняються.
Після останньої ракетної атаки по українській енергомережі охочих виїхати за кордон не стало більше, зазначають у відомстві.
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