У суботу, 26 листопада, російські військові обстріляли Часів Яр (Донецька область). Внаслідок атаки окупантів три людини отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Прямим влучаннями зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, пошкоджено недобудову та склад", - йдеться у повідомленні.

Кириленко зазначає, що троє людей зазнали поранень. За його словами, не минає ні дня, щоб росіяни не вдарили по цивільних у Донецькій області.

"Прилетіти може будь-куди та будь-коли. Залишатися в області - небезпечно", - додав очільник області.