Українські біженці відкрили свою душу на сцені у Варшаві. Там презентували виставу за п'єсою драматургині Олександри Денисової "Шість ребер гніву".

Саме так психологи характеризують стани, що виникають як реакція на травму війни. Чи легко далася постановка акторам? Та що про неї кажуть глядачі? Дивіться в матеріалі Ольги Жидецької.

Останній прогін на сцені перед виступом, і фінальні приготування у гримерці. Українські актори-біженці готові показати польським глядачам свої історії.

Марія Северилова, акторка з Харкова:

Мы говорим сейчас о главном, о важном. О том, что сейчас происходит война. Война! И об этом сейчас должны знать все. О том, как мы это проживаем, что мы это в себе проживаем.

П'єса Олександри Денисової "Шість ребер гніву" - про п'ятьох жінок із Маріуполя, Бучі, Києва, Чернігова та Дніпра, які живуть у центрі біженців у Польщі та намагаються знайти точку опору, сенс, надію посеред війни, розлучені зі своїми чоловіками, батьками, своєю домівкою та минулим життям.

Ганна Лисенко, акторка з Дніпра:

Кожен раз ті емоції, що ти собі придушуєш кожного дня, ти їх намагаєшся опанувати, ти постійно тримаєш себе в руках. А у виставі ти все це випускаєш, по справжньому. Як актриса, у своєму персонажі. І ти власне свою душу розкриваєш, теж ті емоції, той біль, який в тобі є постійно, ти його просто випускаєш назовні й потім стає легше.

В основу вистави лягли записані авторкою монологи українських біженок. Героїні п'єси згадують, як у кухню залетів снаряд, як набирали повну ванну снігу, щоб топити для пиття, як шукали близьких серед списків загиблих…

Беніамін Коц, режисер:

Мета цієї вистави - надати сили українцям, показати, що вони витримали, які вони сильні, як можуть вистояти й боротися. Думаю, ця п'єса здатна змінити ставлення поляків до українців. Це як жвава розмова, яка дійсно дозволяє співпереживати їхньому становищу.

Історії цих жінок змушують і плакати, і сміятися. Пробивна самотня мати Сніжана фантазує як їй на допомогу з'явиться сам президент Зеленський. А романтична вчителька літератури Віталіна, щоби підтримати подружок, згадує легенди про непереможних українських козаків. І вони раптом постають перед ними, як уособлення ЗСУ, що нині боронять свою Батьківщину. Актори кажуть - ця вистава катарсис для них. Гіркий, але світлий. Те саме говорять і глядачі.

Наталя, глядачка із Запоріжжя:

Це неймовірний спектакль. Це було так близько до того, що ми переживаємо і пережили. І сподіваємося, що буде так, як в кінці спектаклю, що ми повернемося до України.

Матильда, глядачка з Польщі:

Мені важко описати свої емоції, щойно після виходу, але я справді вражена. Фантастика, справді.

Поки спектакль "Шість ребер гніву" іде тільки у Варшаві, однак режисер вже планує гастролі. Також постановку цієї п'єси планує один із київських театрів.