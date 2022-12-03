У Польщі згорів притулок для українців

У польському селі Вшесьцє поблизу Слупська (Поморське воєводство) 2 грудня вщент згорів будинок, в якому мешкали біженці з України. Про це повідомляє Polsat News.

У господарському приміщенні, переобладнаному для проживання людей, проживали 33 українці. Ще до прибуття пожежників усі люди встигли евакуюватися. На щастя, ніхто не постраждав.

Пожежу практично до ранку ліквідовували 15 пожежних бригад. Вогонь охопив усю будівлю, вона зазнала значних пошкоджень і більше не придатна для проживання.

Муніципалітет Слупська повідомив, що забезпечить постраждалих мешканців необхідними речами, зокрема ковдрами, рушниками та предметами першої необхідності.

Ми також маємо запевнення від власника закладу, що погорільці мають де переночувати, хоча ми підготували наші загальні кімнати для такої потреби.

Про причини пожежі не повідомляється.

Нагадаємо, з 1 березня 2023 році українські біженці в Польщі будуть оплачувати своє проживання.