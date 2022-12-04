Ізраїль атакував збройний цех бойовиків у секторі Гази [ Редагувати ]
Винищувачі армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдали удару по об'єктах бойовиків ХАМАС у секторі Гази. Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.
Удари були нанесені у відповідь на ракетний обстріл території Ізраїлю.
Винищувачі атакували цех з виробництва зброї терористичної організації ХАМАС, а також тунель бойовиків на півдні Гази.
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