Волонтери з Європейської комісії зібрали 450 велосипедів для українців [ Редагувати ]
Чотириста пʼятдесят велосипедів для українців зібрали волонтери з Європейської комісії. Заклик у Брюсселі отримали від групи українських громадських організацій із Харкова, Сум, Чернігова, Одеси та Чернівців.
Рух BikesForUkraine - тобто “Велосипеди для України” розповсюдився по усіх куточках Європи. Бізнеси, школи та просто громадяни віддають свої ровери і жертвують кошти на купівлю вживаних велосипедів.
Після огляду і ремонту їх відправляють до України. В Брюсселі ініціативу на себе узяли співробітники Єврокомісії.
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