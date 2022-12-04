Чотириста пʼятдесят велосипедів для українців зібрали волонтери з Європейської комісії. Заклик у Брюсселі отримали від групи українських громадських організацій із Харкова, Сум, Чернігова, Одеси та Чернівців.

Рух BikesForUkraine - тобто “Велосипеди для України” розповсюдився по усіх куточках Європи. Бізнеси, школи та просто громадяни віддають свої ровери і жертвують кошти на купівлю вживаних велосипедів.

Після огляду і ремонту їх відправляють до України. В Брюсселі ініціативу на себе узяли співробітники Єврокомісії.