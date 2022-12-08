Благодійний фонд Вадима Столара продовжуєреалізовувати проєкти з відновлення української нації, зокрема, допомагаючи пораненим захисникампроходити реабілітацію. Подробиці публікує сайт Фонду.

"Наша команда постійно втілює найважливіші проєктидля відновлення морального та фізичного здоров'янації. Особливо ж допомога сьогодні потрібназахисникам і захисницям України. Багато наших чоловіків та жінок, на жаль, отримали серйозніпоранення, захищаючи свою землю і всіх нас. Цимигероями потрібно опікуватися, і робити це необхідновже зараз, бо своєчасна та всебічна реабілітація є запорукою якнайшвидшого одужання наших воїнів та їхнього подальшого повноцінного життя. Для нас це – можливість хоч якось віддячити їм за ту надвисокуціну, яку вони платять на полі бою за нашу свободу", – розповіла волонтерка Фонду Вадима Столара НаталіяПриходько.

Повідомляється, що наразі Фонд вже опікуєтьсячотирма важкопораненими військовослужбовцями. Це В’ячеслав, який отримав серйозні травми під час боївза Київщину; Руслан, який сильно постраждав на південному фронті; Назар, який потрапив підартобстріл коло Бахмута Донецької області; Юрій, якийбув серйозно поранений у боях під Вугледаром такожна Донеччині.

"Завдяки плідній співпраці з Медичною групоюкомпаній ADONIS ми втілюємо черговий надзвичайноважливий проєкт! Його мета – сприяти всебічномувідновленню поранених героїв російсько-українськоївійни.

На сьогодні під нашою опікою перебуваютьчетверо поранених, проте ми розуміємо, що допомогипотребують набагато більше наших захисників.Тож ми докладаємо всіх зусиль, щоб максимально розширитицю ініціативу, та закликаємо всіх небайдужихдолучатися до підтримки людей, які поклали своєздоров’я за нас із вами!"– зазначили у Фонді Вадима Столара.

Нагадаємо, що з перших днів масштабного вторгненняРФ до України Благодійний фонд Вадима Столарадолучився до підтримки як цивільних постраждалих відагресії, так і військових, що стоять на захистіБатьківщини. За цей час до різних частин та підрозділівЗСУ, ССО та ТрО було передано пальне, медикаменти, екіпірування, одяг, захисне спорядження, тепловізори, дрони та спеціалізовані бронеавтомобілі високоїпрохідності, зокрема й обладнані для наданнямедичної допомоги.