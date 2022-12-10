Українці можуть вийти на пенсію у 50 років: що треба знати [ Редагувати ]
В Україні деяка категорія громадян має право на достроковий вихід на пенсію вже в 50 років, однак лише за наявності достатньої кількості страхового стажу.
Про це повідомили у виданні "НаПенсії", посилаючись на Соціальну інформаційну платформу.
Пенсія за віком в Україні призначається з 60 років, якщо людина має певну кількість стражу. Водночас на 10 років раніше можуть вийти на заслужений відпочинок матері п'ятьох дітей, у яких є щонайменше 15 років стажу.
Якщо жінка виховала п'ятьох дітей до досягнення ними шести років й отримала не менше 15 років страхового стажу, то їй можна вийти на пенсію після настання 50 років.
До того ж такі українки мають право на доплату до пенсії за особливі заслуги перед державою: розмір виплати становить 35% прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.
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