За безпеку необхідно платити. За її відсутність - розплачуватися.

Маріуполь, Ізюм, Ірпінь, Бородянка. Сотні українських міст та сіл - в руїнах. І кожен день приносить звістки про нові руйнування. За кожним кадром - поламані людські долі. І що робити тим, хто втратив дах над головою та все добро? Як і будь-яка мирна держава, Україна не чекала війни. Досвід нашої країни у сфері компенсацій за втрату майна спирався на виплати постраждалим від стихійних або техногенних лих. Такі інциденти траплялися не так часто, щоб законодавці виробили чіткі механізми негайної допомоги постраждалим. На відміну від Ізраїлю...

Компенсація.

1948 рік. Він став не тільки роком проголошення держави Ізраїль, але й відправною точкою війни, яка триває досі. Навіть коли дипломати та військові домовлялися про перемир'я, свій джихад продовжували смертники та далекобійна артилерія. А у вісімдесятих противник освоїв виробництво ракет. У радіусі ураження опинились не тільки прикордонні поселення, а й великі міста. Сигнал повітряної тривоги став невід'ємною частиною життя ізраїльтян.

Алекс Кушнір, ексголова фінансового комітету Кнессету:

Треба розуміти, що Ізраїль упродовж багатьох років підпадає під обстріли саме цивільного населення. Відповідно, в Ізраїлі виробили законодавчу базу, яка дозволяє практично миттєво відшкодовувати збитки людям, які постраждали під час таких ескалацій.

Окрім законодавчої бази, створено оперативну - на основі податкової служби. Коли починається ескалація, оперативний штаб прибуває на місце, щоб безпосередньо працювати з населенням. Бо обстріл міста - це серйозний удар по економіці.

Алекс Кушнір, ексголова фінансового комітету Кнессету:

Коли починається ескалація, звісно, багато бізнесів закриваються, і є обмеження на кількість людей, які можуть разом збиратися. Звісно, це впливає на економічне здоров'я бізнесу, і ось для цього щоразу після кожної ескалації пропрацьовують заново податкову процедуральну систему - в який спосіб виплачуватимуть гроші. Чому? Тому що щоразу у таких ескалацій можуть бути різні аспекти, які неможливо врахувати в базисному законодавстві. Обсяги, терміни, радіус обстрілу і так далі. Законодавча база влаштована так, що впродовж багатьох років з фонду податку на майно відкладають спеціальні кошти на фонд відшкодування збитків. Так гроші постійно є. Це не важливо, що постраждало - нерухомість, автомобілі чи інше майно.

Тетяна Гуревич, жителька Ашкелона:

Це ваша машина, так? - Це моя машина, так. Ось так ось. - А як ви побачили? Можете сказати? - Ну, як? Учора ніч була в нас важка, не спали, були сильні вибухи. Гримнуло у нас отут, біля будинку. Вийшли, сусіди подзвонили. Кажуть: "У вас машина постраждала". Ми вийшли, ось побачили. Ну, слава Богу, що взяли машиною. Усі живі-здорові - це найголовніше.

При цьому у постраждалого є можливість самому вирішити - він буде сам за компенсовані кошти робити ремонт, чи довірить це податковій службі.

З цього боку багато квартир зачепило? - А воно весь стояк зачепило. - У когось більше, у когось менше. - А постраждалі тут є? - Чоловік з першого поверху. - А що з ним було? - У живіт поранення, осколкове.

У таких випадках важлива кожна хвилина після удару. Швидкість. Саме на це робить ставку компенсаційна служба.

Алекс Кушнір, ексголова фінансового комітету Кнессету:

Як я вже сказав, оцінники з'являються протягом години. Це не важливо - 24 години на добу, тому що спеціально відкривається оперативний штаб на місці ескалації, тобто їм не треба витрачати багато часу, щоб доїхати на місце інциденту. Далі все залежить від збитків. Що більші збитки, то більше часу піде на перерахунок, але все одно йдеться про лічені тижні, і виплата грошей теж за лічені тижні. Іноді бувають ситуації, коли людям виплачують гроші - в ході відновлення. Знову-таки, все залежить від масштабів. Якщо, не дай бог, постраждав цілий будинок, його треба зносити та заново будувати - це одна історія. Якщо просто постраждала якась квартира - це інша історія.

Ізраїль понад 70 років ішов до побудови системи компенсації цивільному населенню та бізнесу. Україні доведеться пройти цей шлях значно швидше. Вже сьогодні сотні тисяч людей втратили майно та дах над головою. Однак законодавці Кнессету можуть поділитися з Верховною Радою системою ухвалення рішень, і контролю за їхнім виконанням.