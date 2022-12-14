Черга з майже трьох тисяч вантажівок вишикувались перед пунктом пропуску Ягодин, що на кордоні з Польщею. Тут запустили пілотну онлайн-реєстрацію автомобілей. Та електронна черга, що мала усунути скупчення фур, поки що загальмувала чергу.

В "Укртрансбезпеці", яка контролює реєстрацію, певні, в майбутньому є-черга допоможе уникати заторів при перетині кордону, але поки є перепони.

Черга з вантажівок розтягнулася на майже шість км. Машини стоять у два, а подекуди й в три ряди. Тут накопичились вже до трьох тисяч фур, а зі зручностей для водіїв - лише кабіна рідного авто.

Ігор Радич, водій:

Нема взагалі жодних умов. Туалетів немає. Про душ і все інше взагалі мова не йде. На заправках, якщо нічого не купив, - у туалет іти не можна, а останнім часом, коли машина їхала - взагалі їх зачинили.

Дмитро Степанчук, водій:

Якщо постійний клієнт, то там люди ще якось пустили в душ помитися, а тут - завал: умов немає.

Тижневі простої, кажуть водії, через обов'язкову реєстрацію в електронній черзі. Тестовий режим запрацював у пункті пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею з першого грудня.

Ігор Радич, водій:

Скільки часу Ви тут перебуваєте? - Восьму добу.. - Ви реєструвалися? - Так, звичайно. - А коли? - Учора ввечері. - Які ви в черзі? - Я не знаю… Є-черга показує тільки час, коли ти заїхав, так, так, коли зареєструвався.

Дмитро Степанчук, водій:

Я бачу, що до початку є-черги я проходив якось веселіше, я стояв добу. Зараз поки вона зайшла, я вже стою сьогодні сьому добу. І побачимо, як вона буде працювати. Оскільки мені 23 роки, то мені нескладно, а як тут дід ходить, каже, що в мене електронної пошти нема і що це таке, де мені її взяти.

Є-чергу створили, аби уникнути скупчення вантажівок та корупційного продажу місць у живій черзі. Реєстрацію контролює "Укртрансбезпека". Її фахівці кажуть, затор розсіється, коли в електронну базу введуть всіх, хто зараз у живій черзі.

Тетяна Колотюк, старший державний інспектор Державної служби України з безпеки на транспорті:

Оскільки вже стартував цей проєкт, відповідно, вже жива черга, як така, закривається. Лишилися тільки ті автомобілі, які вже тут є. У подальшому вони обов'язково реєструються в електронній черзі… Програма автоматично вас кидає на найближчий час, який передбачений.

Переваги електронної черги беззаперечні, запевняє заступник міністра інфраструктури. Вона ще буде вдосконалюватись, зокрема, з'явиться функція зчитування номерів автомобілів. Є поки і фактори, що гальмують систему.

Анатолій Комірний, заступник міністра інфраструктури з питань цифровізації:

Ми розуміємо, що є фактори, які від нас не залежать, - це і швидкість пропуску з боку польського. Ми розуміємо, що ця система допоможе очікувати в більш комфортних умовах водію, а не стояти уздовж дороги… Система, коли розуміє, що багато машин заїхало й ніхто не виїхав, вона додає трошки часу всім іншим, які чекають, тобто їм приходить сповіщення, що їхній час трохи змінюється й переноситься, тому не буде окремо живої черги. Усім, хто стоїть в електронній, їм приходить новий актуальний час проходження. Якщо нема світла, ми розуміємо, що такі ризики є, ми намагаємося їх нівелювати.

Нині далекобійники самі пильнують живу чергу. Дмитро із дружиною не спали добу - цієї ночі їхня вахта переписувати і контролювати колону фур.

Дмитро Черниш, водій:

Після того, що доводиться не спати понад добу, важко дуже відповісти на це питання, чи ти контролюєш, чи ти вже не контролюєш нічого. 2800 машин, і треба кожного зупини й перевірити, записати в чергу й пустити… Я водій, стою в черзі 1112-й, контролюю вже тиждень роботу. - Де ваша машина? - Наша машина стоїть заметена в снігу біля "Добробуту", будемо якось виїжджати.

Зареєструватися в є-черзі водій може сам або фірма-перевізник.

Ось так виглядає є-черга. Має вона взагалі п'ять кроків. Ось це реєстрація, стати в чергу. Вибираєте пункт пропуску й вибираєте, куди їдете: або звичайна черга, або ветеринарний контроль, і натискаєте продовжити й виконуєте наступні п'ять кроків. Тобто вводите паспортні дані водія, номер транспортного засобу і обов'язково п'ятим кроком ввести митну декларацію.

Діана Філюк, старший державний інспектор "Укртрансбезпеки":

Програма вам дає дату й час перетину кордону, водію зареєструватися займе три хвилини. Достатньо мати електронну пошту, митну декларацію й паспорт свій.

Жодна автівка не повинна уникнути електронної черги, кажуть службовці.

Микита Лагунін, заступник голови Державної служби України з безпеки на транспорті:

Наші працівники спільно з патрульною поліцією будуть створювати окремий пост на під'їзді до міжнародного пункту пропуску й перевіряти наявність зазначеної відповідно автівки в електронній системі. Якщо її немає, йому буде запропоновано стати в цю чергу або обрати інший пункт перетину кордону… У майбутньому ми подивимося, як працює система, як реагують водії, та буде створена окрема черга з пріоритетності. Це можуть бути вантажі військового призначення, це можуть бути швидкопсувні вантажі, які потребують дійсно швидкого перетину кордоні.

"Ягодин" - найбільший пункт пропуску на кордоні з Польщею. Та його потужностей не вистачає.