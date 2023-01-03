Польща замовила 70 тисяч гвинтівок: міністр оборони пояснив навіщо [ Редагувати ]
Польща додатково замовила для своєї армії 70 тисяч автоматичних гвинтівок Grot. Угоду з виробником 2 січня підписав міністр оборони Маріуш Блащак.
Про це повідомляє PAP.
"Це хороші та перевірені гвинтівки. Їх добре оцінюють у польській армії, а також військовослужбовці української армії. Вони позитивно зарекомендували себе в бою. Це найважливіший тест, який пройшла гвинтівка Grot", - зазначив глава Міноборони.
Блащак вказав, що, з урахуванням попередніх угод, для потреб збройних сил загалом закуплено вже близько 100 тисяч гвинтівок.
За його словами, протягом наступних тижнів буде підписано ще декілька угод на купівлю Grot. Адже Польща має намір збільшити чисельність своєї армії на понад 135 тисяч - до 300 тисяч.
"Польська армія посилює оборонні спроможності, аби відлякати агресора. Ми хочемо миру, але для цього мусимо готуватися до війни. Гвинтівок має бути в країні дуже багато, зокрема і на складах”, - підкреслив міністр.
У цьому контексті, Блащак навів приклад перших днів повномасштабного вторгнення РФ, коли у Києві та інших містах України цивільним видавали автомати, щоб захищатися від агресора.
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