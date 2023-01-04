Американський актор Джеремі Реннер, який постраждав через наїзд снігоприбиральної машини, вийшов на зв'язок з лікарняної палати. Артист виклав у соцмережах селфі та подякував шанувальникам за підтримку.

Дякую вам усім за ваші добрі слова. Я зараз не в найкращій формі, щоб друкувати. Але я шлю кохання всім вам.

Зірку фільмів Marvel доставили до лікарні гелікоптером у перший день нового року. Артист отримав серйозні травми ноги та грудної клітки під час прибирання снігу - на нього наїхала снігоприбиральна машина.

Першу допомогу Реннеру надав сусід-медик. Повідомлялося, що актор втратив багато крові та переніс кілька операцій.

Джеремі Реннер насамперед відомий за роллю Клінта Бартона (Соколине око) у серії фільмів про Marvel супергероїв "Месники".

На його рахунку понад 50 ролей, у тому числі у фільмах "S.W.A.T.: Спецназ міста ангелів" (2013 рік), "Як боягузливий Роберт Форд убив Джессі Джеймса" (2007), "28 тижнів по тому" (2007), "Місія нездійсненна: Протокол Фантом" (2011), "Еволюція Борна" (2012), "Прибуття" (2016), "Вітряна ріка" (2016), "Мисливці на відьом". У даний час Реннер знімається у серіалі "Мер Кінгстауна".

Реннер був двічі номінований на "Оскар" - за головну роль у фільмі "Володар бурі" (2008) та роль другого плану в "Місті злодіїв" (2010).

Нагадаємо, наприкінці 2022 року на США обрушилася снігова буря, внаслідок якої загинуло понад 60 людей - переважно в автомобільних аваріях. Також повідомлялося про людей, які померли під час прибирання снігу через нещасні випадки чи хвороби серця.