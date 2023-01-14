Уламки збитої російської ракети, якою загарбники атакували Київ вранці 14 січня, впали на територію музейного комплексу Пирогово. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Чергова субота почалась з ракетної атаки на Київ. Уламки збитої ракети впали на територію Музею Пирогово. На щастя ніхто не постраждав. На місце оперативно прибули всі служби: поліція, військові, швидкі. Бережіть себе та реагуйте на повітряні тривоги.

Вранці 14 січня у Києві пролунали вибухи ще до оголошення повітряної тривоги. Влада української столиці повідомила про влучання в об’єкт інфраструктури у Голосіївському районі. Там виникла пожежа.

Вибух російської ракети зафіксували у селі Копилів на Київщині. Ракета влучила в житлову забудову, ніхто не постраждав, але у будинках місцевих жителів вибило вікна.