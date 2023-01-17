На ремонт і реставрацію будівлі потрібен не один мільйон гривень.

Будівля, яка постраждала від російського терору, - Національний палац "Україна" у Києві. На його відбудову українці вже зібрали понад 300 тисяч гривень. Чи вистачить грошей на відновлення головного концертного майданчика країни? Роман Барашев - з'ясовував.

Андрій Видиш, т. в. о. генерального директора Національного палацу мистецтв "Україна":

О 14-й годині було нанесено ракетного удару. Сам удар прийшовся в будівлю, яка знаходиться навпроти Палацу.

Будівля Національного палацу мистецтв "Україна" в останній день минулого року - теж зазнала чималих пошкоджень. Потужна вибухова хвиля розбила понад 100 офісних і більш як 300 вітражних вікон.

Андрій Видиш, т. в. о. генерального директора Національного палацу мистецтв "Україна":

Шматками скла було понівечено всі меблі, техніка, оздоблення палацу, також була пошкоджена автівка.

В першу чергу, що нам потрібно було зробити, - якомога швидше обмежити потрапляння снігу, дощу, вітру, морозу до будівлі палацу. Приміщення і кабінети співробітників знаходились буквально на подвір'ї.

За спасіння будівлі взялися працівники палацу, фахівці комунальних служб і приватні будівельники. Вибиті вікна фасаду вони закривають водостійкою фанерою.

Сергій Нелипович, бригадир ремонтно-будівельної служби:

Не розморозиться, тому що подвійна йде защита, знутрі шиють, і ми з вулиці шиємо.

Вячеслав Тищенко, робітник:

Сначала закрываем ОСБ-плитой, потом будем закрывать это все пленкой.

Під час нашої зйомки на вулиці - мороз і вітер. Але робітники продовжують рятувати головний концертний майданчик країни.

Це офісна частина будівлі, можете бачити: тут також немає вікон, поверх, де майже все забито фанерою, це гримувальні кімнати, де зазвичай знаходяться колективи зірок, самі зірки. Це службовий вхід в палац "Україна", саме тут з камери відеоспостереження було зроблено те відео, де видно, як хлопця знесло ударною хвилею. Зараз більшість кабінетів наших співробітників виглядають саме так. Раніше тут був чудовий краєвид на Київ, а зараз…

Усередині палац постраждав не критично, наголошує керівник. Неозброєним оком видно, що стіни будівлі, глядацька зала, сцена - вціліли. Але дати фахову оцінку щодо наслідків ворожого удару має експертна комісія.

Знаходимося на головній сцені Палацу, це сцена, яка тимчасово виконує роль будівельного майданчику. Чекаємо того моменту, коли тут будуть концерти, останній концерт на цій сцені відбувався 23 лютого...

Відтоді жодного концерту тут не було. З міркувань безпеки - каже керівник. Важко навіть уявити, чим завершилася б, наприклад, новорічна ялинка в останній день минулого року.

У перші ж дні нового року - паралельно з початком відновлювальних робіт - стартував збір коштів на ремонт палацу мистецтв. До спільної справи стали долучатися зірки, які неодноразово давали концерти на цій сцені.

Настя Каменських, співачка:

Палац "Україна" - місце, де завжди панувала атмосфера свята. Цю атмосферу в нас вкрали не лише тут, а й по всій країні. Але я знаю, що ми повернемо все вкрадене. І саме тут після нашої перемоги ми обов'язково з вами ще заспіваємо!

Ірина Федишин, співачка:

Ніби частинку твого будинку зачепили... Дуже було боляче на це дивитися. Але все, що роблять нелюди... Це біль, яка робить нас ще сильніше, робить нас ще більш єдиними. Я знаю, що керівництво палацу докладає максимум зусиль, щоб відновити функціонування палацу. Звичайно, потрібні кошти на це, тому є прохання до всіх, в кого є можливість, долучатися, щоб допомогти відновити творче серце України.

Андрій Видиш, т. в. о. генерального директора Національного палацу мистецтв "Україна":

Тут і отут у фойє збиралися люди для того, щоб поспілкуватися, насолодитися атмосферою палацу. Зараз ми бачимо Зимовий сад, звичайно, квіти постраждали. Морози сильні почалися. Хоч тимчасові споруди вкривають від снігу, від дощу, вони все ж таки пропускають холод, квітам важко.

На ремонт і реставрацію будівлі потрібен не один мільйон гривень - таких грошей поки що немає, наголошує керівник палацу. Не зрозуміло поки що також, де брати вітражне скло. В Україні таке вже не виготовляють, везти з-за кордону - дорого. Та попри те, що питань без відповідей наразі ще досить багато, керівництво Національного палацу "Україна" поставило собі за мету - якнайскоріше завершити відновлювальні роботи та вже навесні у цьому пункті творчої незламності - провести перші концерти.

Р Е К В І З И Т И Б А Н К У:

ДП «Національний палац мистецтв «Україна» Код ЄДРПОУ 02221461 АТ КБ «Приватбанк» UA 903052990000026009006706216 Благодійні внески для відновлення Палацу