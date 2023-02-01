Окупанти переоцінюють можливості для просування в Донецькій області - ISW [ Редагувати ]
Окупанти знову переоцінюють можливості своїх військових для просування в Донецькій області та на полі бою загалом. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що маріонетка кремля Денис Пушилін останнім часом зробив велику кількість заяв щодо просування сил рф на Донбасі.
У звіті ISW вказують, що ватажок так званої "ДНР", ймовірно, втратив зв'язок із реальністю адже почав розмірковувати над захопленням Бахмута, яке відкриє шлях на Краматорськ і Слов'янськ, що розташовані у 40 кілометрах на північний захід.
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин раніше стверджував, що середня швидкість просування росіян навколо Бахмута становила близько 100 метрів на добу, і російським військам знадобилося 8 місяців, щоб просунутися з окупованої Попасної Луганської області та Світлодарська до нинішніх позицій у районі Бахмута (відстані 25 км і 22 км відповідно).
Однак Пушилін, вперто ігнонуруючи ці дані, продовжив мріяти й про захоплення Вугледара, яке дозволить російським військам розпочати наступальні операції на Курахове, Мар’їнку та Покровськ, незважаючи на те, що російські війська не змогли захопити Мар’їнку з 17 березня 2022 року. коли Міноборони рф неправдиво відзвітувало про захоплення населеного пункту.
Окрім цього, бойовик говорив, що росія захопить Авдіївку, але не надав жодних пояснень, як окупанти планують прорвати майже дев’ятирічні українські укріплення навколо населеного пункту.
Очікування Пушиліна щодо гіпотетичного захоплення Бахмуту додатково демонструють, що росіяни продовжують стикатися з проблемами в точній оцінці співвідношення часу та простору з урахуванням свого військового потенціалу.
Ключові висновки ISW:
- Введення російських звичайних сил на лінію фронту в Бахмуті компенсувало кульмінацію наступу ПВК "Вагнер" і зберегло ініціативу російських операцій навколо міста. Прогноз ISW від 27 грудня про те, що російський наступ на Бахмут досягає кульмінації, виявився неточним.
- ISW не прогнозує падіння Бахмута, і надзвичайно малоймовірно, що російські сили зможуть здійснити раптове оточення українських сил у Бахмуті.
- російські звичайні сили можуть замінити витрачені сили ПВК "Вагнер", передислокувавши їх із Бахмута на лінію фронту в Запорізькій області.
- Міністерство оборони рф може намагатися повністю витіснити "вагнерівців" поблизу Бахмута, щоб створити традиційну російську військову командну структуру як єдиного переможця навколо Бахмута, припускаючи, що російські сили візьмуть місто.
- Українські офіційні особи продовжують підтримувати оцінку ISW про те, що неминучий російський наступ у найближчі місяці є найбільш ймовірним курсом дій, і далі припустили, що українські сили планують почати більший контрнаступ.
- Відомі російські мілблогери продовжують викривати російські військові невдачі в Україні.
- росія продовжує використовувати антитерористичні закони як зброю, щоб виправдати внутрішні репресії.
- російські війська продовжували обмежені наземні атаки, щоб відновити втрачені позиції на лінії Сватове-Кремінна 31 січня.
- російські війська продовжували наступальні дії вздовж лінії фронту в Донецькій області.
- російські війська навряд чи отримають значну вигоду деінде на сході України від свого локалізованого наступу навколо Вугледара.
- Ймовірно, російські війська віддають перевагу диверсійній та розвідувальній діяльності територій на півдні України.
- Генеральний прокурор росії Ігор Краснов визнав мобілізаційні невдачі росії.
- Загарбники продовжують використовувати програми залучення молоді та освітні програми для зміцнення соціального контролю над окупованими територіями.
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