Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що в Ізраїлі розглядають питання надання Україні "інших видів допомоги". Окрім гуманітарної, зокрема й військової. Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

За його словами, також Ізраїль протидіє виробництву Іраном зброї, яке "використовується проти України".

Ізраїль також, відверто кажучи, діє способами, які я не перераховуватиму тут проти виробництва зброї Ірану, яка використовується проти України.

Як цитує прем'єра видання, на тлі занепокоєння щодо "складних відносин" з росією і не лише, в Ізраїлі "розглядають можливість" надання Україні "інших видів допомоги".

Про ізраїльсько-російські відносини він сказав так: "У нас з росією складні відносини, тому що недалеко звідси, за кілька миль звідси, на нашому північному кордоні з Сирією, ізраїльські літаки та російські літаки літають на невеликій відстані один від одного. росія перебуває у військовій частині в Сирії. Іран намагається закріпитися в Сирії прямо біля нашого північного кордону, як вони зробили в Лівані з "Хезболлою".

Тож, відповідаючи на запитання, чи розглядатиме він можливість надання військової підтримки Україні, Нетаньяху сказав, що "я, звичайно, розглядаю це" (так цитує його слова The Jerusalem Post), зазначивши, що США нещодавно забрали 250 000 снарядів, які зберігалися в Ізраїлі, і передали їх Україні.