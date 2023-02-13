У ніч проти понеділка, 13 лютого, ізраїльські військові атакували один із об'єктів, що пов'язаний з виробництвом зброї та належить терористичній організації ХАМАС. Про це повідомляється у Twitter Армії оборони Ізраїлю.

Винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по підземному комплексу із сировиною, яка використовується для виготовлення ракет.

Водночас військові пояснили, що обстріл - це відповідь на суботній ракетний запуск з Гази по території Ізраїлю.