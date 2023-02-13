Ізраїль завдав авіаудару по комплексу ХАМАС у секторі Гази [ Редагувати ]
У ніч проти понеділка, 13 лютого, ізраїльські військові атакували один із об'єктів, що пов'язаний з виробництвом зброї та належить терористичній організації ХАМАС. Про це повідомляється у Twitter Армії оборони Ізраїлю.
Винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по підземному комплексу із сировиною, яка використовується для виготовлення ракет.
Водночас військові пояснили, що обстріл - це відповідь на суботній ракетний запуск з Гази по території Ізраїлю.
по темі
Влада Ізраїлю надасть Україні технології оповіщення про ракети і дрони
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що в Ізраїлі розглядають питання надання Україні "інших видів допомоги"
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що готовий виконувати посередницьку роль у переговорах між Україною та росією
У неділю вночі, 29 січня, на великих підприємствах у різних районах Ірану почались щонайменше чотири сильні пожежі
Ізраїль підтримує Україну у війні проти росії і це відбувається у більшому масштабі, ніж відомо громадськості